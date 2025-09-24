Flamengo: Procuradoria do STJD quer pena maior para Bruno Henrique

A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) apresentou recurso em que pede aumento da pena ao atacante Bruno Henrique, do Flamengo. No início do mês, o jogador foi punido com 12 jogos de suspensão e multa de R$ 60 mil pela Primeira Comissão Disciplinar do STJD, mas a procuradoria da corte quer que a punição seja revista e ampliada. Caso isso aconteça, o atacante rubro-negro poderá ser suspenso por até dois anos. A informação foi publicada inicialmente pelo "GE" e confirmada pelo Lance!.

Bruno Henrique foi denunciado por suposto envolvimento em manipulação de resultados. Ele é acusado de forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores na partida entre Flamengo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2023. O jogador nega envolvimento com manipulação de apostas.

Investigado pelo Ministério Público do Distrito Federal, o atacante se tornou réu por fraude em apostas esportivas em julho. Apesar disso e do prazo transcorrido desde aquela partida, na esfera esportiva ele só foi julgado pelo caso no início deste mês.

Procuradoria contesta absolvição de Bruno Henrique em um dos artigos

A denúncia da procuradoria foi por infração aos artigos 243 (prejudicar sua equipe) e 243-A (atuar de modo a influenciar o resultado da partida), ambos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Em primeiro julgamento, a Primeira Comissão Disciplinar do STJD considerou que Bruno Henrique de fato atuou para influenciar o resultado da partida, mas que o cartão amarelo não prejudicou sua equipe. Por isso, o absolveu do artigo 243. É esse ponto que a procuradoria do tribunal contesta agora.

A defesa do Flamengo já havia apresentado recurso contra a suspensão por 12 jogos. Além disso, o clube conseguiu efeito suspensivo que permite que Bruno Henrique jogue normalmente até que o caso seja analisado pelo Pleno do STJD. Ainda não há data para que isso aconteça.