Vidente prevê resultado de confronto decisivo entre Flamengo e Palmeiras

O final de semana será marcado pela partida decisiva entre Flamengo e Palmeiras. As equipes se enfrentam, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o vidente Luis Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu um jogão com vitória do Rubro-Negro.

Ao analisar o confronto, o tarólogo previu um confronto bastante equilibrado. Ele destacou que o Flamengo deve ter o domínio das ações dentro de campo na maioria do tempo. Contudo, a equipe de Filipe Luís pode ter oscilações ao longo da partida.

É nesses momentos, que o vidente apontou para chances do Palmeiras no jogo. Luis Filho previu uma equipe com bastante desejo pela vitória. Ele destacou a necessidade de atenção para a equipe de Abel Ferreira.

De uma maneira geral, o tarólogo previu uma partida aberta e com muitas possibilidades de gols para ambos os lados. Dentro deste cenário, Luis Filho não descartou a possibilidade de empate, mas apontou um favoritismo ao Flamengo.

Flamengo x Palmeiras

O confronto decisivo entre as equipes acontece neste domingo (19), às 16h (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos bastidores, a partida tem sido marcada por polêmicas e grande pressão de ambas as partes.

A mais recente aconteceu durante o treino do Flamengo, nesta sexta-feira (17), que teve a visita inesperada da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). O órgão realizou uma viscalização surpresa no Ninho do Urubu.