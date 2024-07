Torcida aguarda estreia dos reforços (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 16:01 • Rio de Janeiro

Vitor Pinheiro, o vidente que acertou diversas previsões sobre o Campeonato Brasileiro em 2023, voltou a fazer previsões sobre o Brasileirão. Em vídeo divulgado nesta quinta-feira, o cartomante do canal 'Bola Astral' cravou qual será o futuro do Fluminense após a chegada dos novos reforços.

- Fluminense Football Club me veio na casa de número 7, na casa da serpente. Vejo o Fluminense, sim, neste ano de 2024, rebaixado para a série B. - disse Vitor durante a leitura das cartas.

O Tricolor amarga a lanterna do Campeonato Brasileiro com oito pontos. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Thiago Silva, reforço do Fluminense para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, deve estrear na próxima semana, na partida contra o Palmeiras. O zagueiro falou sobre o que deve ser feito para mudar a realidade atual do clube.

– Campeão da Libertadores, Campeão da Recopa, com um do melhor futebol do Brasil e de uma hora para outra, as coisas não estavam andando como ano passado. E quando você não vence, a sua confiança vai perdendo cada vez mais. Cada vez que não vencia, a pressão vinha mais forte. Com as derrotas a confiança vai lá embaixo. É muito difícil dar a resposta no dia seguinte. A gente tem que olhar para dentro e ver o que a gente tá fazendo de errado. Fomos nós que colocamos o Fluminense nessa situação. Só o trabalho a gente vai conseguir mudar.

O próximo compromisso do Fluminense acontece na quarta-feira (27), no Maracanã, às 21h30, contra o Palmeiras, pela 18ª rodada do Brasileirão.