Publicada em 19/07/2024 - 13:16 • Rio de Janeiro (RJ)



Thiago Silva comentou sua expectativa para a reestreia pelo Fluminense, que deve acontecer no próximo domingo (21), diante do Cuiabá. O zagueiro concedeu entrevista coletiva no CT Carlos Castilho na tarde desta sexta-feira (19) e falou sobre a situação do Tricolor.

O jogador falou sobre o sentimento de voltar a vestir a camisa do Fluminense em um momento complicado do clube, lutando contra o rebaixamento.

– O momento é difícil, complicado. Não é fácil chegar assim, principalmente vindo de uma pré-temporada. Não tive a oportunidade de fazer nenhum amistoso. Tô muito ansioso por esse momento, com minha experiência fico um pouco mais tranquilo, pra que no jogo desenrole da maneira correta com que fiz os treinos. Confiança no grupo é muito grande.

Durante entrevista coletiva, o zagueiro revelou que não esperava que o Fluminense estaria na situação atual no Campeonato Brasileiro, mas ressaltou sua experiência para lidar com o momento.

– Muito ansioso para poder voltar. Não esperava que o momento fosse estar como está agora. Mas para mudar isso só com muito trabalho, muita conversa. Principalmente agora, que tivemos 10 dias de uma preparação. Depois disso começa jogo a cada três dias, não vamos ter muito tempo para treinar. Ainda preciso me readaptar ao futebol brasileiro. Com os campos, logísticas. Eu já vim sabendo que isso ia acontecer e junto com a comissão técnicoa a gente vai tomar as precauções possíveis para evitar algum time de lesão.

O Monstro chegou ao Brasil há mais de um mês, no dia 7 de junho, quando teve sua grande apresentação para os torcedores no Maracanã, maior de um jogador em clube brasileiro. Desde então, o jogador tem treinado com o grupo, mas ainda não estreou com a camisa Tricolor.

O camisa 3 falou sobre os treinos com Mano Menezes após saída de de Fernando Diniz. Thiago conhece o novo treinador por passagens na Seleção Brasileira.

– O Mano é um cara muito inteligente. Ele passa muita tranquilidade para a gente no dia a dia. Isso faz com que a gente entre em campo com a confiança, apesar do momento que a gente está atravessando. Se a gente não tiver confiança no nosso treinador, dificilmente a gente vai mudar as coisas. Essa semana foi de muitas cobranças para que a gente possa mudar algumas atitudes que a gente vinha tendo, para não voltarmos a cometer os mesmos erros. O momento não é simples, mas se todos tiverem o mesmo pensamento a gente consegue sair dessa situação.

O jogador completou sobre a possível escalação do confronto contra o Cuiabá, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que o zagueiro seja titular, mas ele deixou claro que Mano Menezes ainda não decidiu o time ideal.

– Ainda não tem o time ideal para o jogo de domingo. Eu to muito tranquilo porque eu sei o que eu posso agregar para o time, o que eu posso ajudar. Eu sou um cara que tenho um entendimento muito rápido das coisas. Não é fácil mudar um trabalho que vinha de dois anos para o jogo seguinte. Ainda estamos tendo algumas atitudes diferentes do que o Mano pensa, mas pouco a pouco a gente vai encontrando esse entrosamento.

Thiago Silva respondeu sobre o que fazer para mudar a realidade atual do Fluminense. Hoje, o Tricolor é o lanterna do Campeonato Brasileiro com 8 pontos, três a menos que o vice-lanterna, Atlético-GO, com 11.

– Campeão da Libertadores, Campeão da Recopa, com um dos melhores futebol do Brasil e de uma hora para outra as coisas não estavam andando como ano passado. E quando você não vence, a sua confiança vai perdendo cada vez mais. Cada vez que não vencia a pressão vinha mais forte. Com as derrotas a confiança vai lá embaixo. É muito difícil dar a resposta no dia seguinte. A gente tem que olhar para dentro e ver o que a gente tá fazendo de errado. Fomos nós que colocamos o Fluminense nessa situação. Só o trabalho a gente vai conseguir mudar.

Depois de um mês de treino com o grupo, o zagueiro de 39 anos revelou que ainda não se sente 100% fisicamente, mas que sabe que pode ajudar a equipe com sua experiência dentro de campo.

– Fisicamente, estou um pouco melhor. Agora só com sequência de jogos para chegar a 100% da minha condição física. Eu tenho que entrar com o carro andando, não é fácil. Mas eu tenho experiência hoje e posso ajudar nesse processo mesmo sem estar 100% fisicamente. E espero que a gente vença, porque vencendo facilita para mim e para a gente.

Thiago Silva falou sobre a briga contra o rebaixamento que enfrentou na sua passagem anterior pelo Fluminense. O jogador relembrou o momento, confira:

– É bem complicado a gente estar falar nisso. Dos meus três anos aqui, 2006 e 2008 nós brigamos para não cair. E 2006 foi na última rodada que nós nos livramos, e saímos perdendo de 1 a 0. Após o jogo a gente teve a sensação de ter sido campeão brasileiro, mas foi só pelo alívio de não ter sido rebaixado. Esse ano ainda temos algumas rodadas para tentar sair dessa situação. Precisamos pensar passo a passo. O primeiro passo é domingo, contra o Cuiabá. Tenho certeza que a equipe vai estar bem preparada, porque sabemos o peso da camisa do Fluminense.

– A confiança dos jogadores foi abalada pelos maus resultados. Mas eu acredito muito nesse grupo. Eu vim para o cá pelo Fluminense e pela forma que eles estavam jogando. A situação é muito complicada, mas a gente tem total condição de sair dessa. A gente tem que olhar para o nosso interno para que a gente saia desse momento o quanto antes. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. O Fluminense está acostumado a brigar lá em cima. Diferente de outros clubes, o Fluminense não está acostumado a lidar com isso. - completou.

Sobre a repercussão interna da troca de comando - de Fernando Diniz para Mano Menezes -, Thiago comparou a situação a um momento que viveu no Chelsea.

– Quando o Tuchel saiu do Chelsea, foi um baque muito forte. Nós sentimos muito a sua saída. Não foi por causa de resultado, foi por causa de outras coisas, que não vem ao caso. Sentimos muito em não jogar a temporada naquele padrão que vínhamos fazendo. Muda staff, a forma de treinar, de jogar, se adequar a um novo plano. A temporada nossa não foi boa. Vejo uma situação muito parecida. A saída do Diniz, por tudo que eles conquistaram. A confiança dos jogadores foi abalada pelos maus resultados que vínhamos tendo. Mas acredito muito nesse grupo. Vim para cá pelo Fluminense em primeiro lugar, mas em segundo pelos jogadores. Gosto de jogar muito pela bola. Aos 39 anos, não queria ficar correndo atrás. A situação é muito complicada, mas temos total condição de sair dessa situação. Mas não pode olhar para fora, porque ninguém vai ajudar a gente. Temos que olhar para dentro e tirar força. Quando você entra (na zona de rebaixamento), é difícil de sair. Diferentemente de outros clubes, o Fluminense não está acostumado com isso.