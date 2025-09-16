Craque Neto é sincero sobre jogador do Palmeiras: ‘Fui muito injusto’

Ídolo do Corinthians e apresentador, Craque Neto foi muito sincero sobre um jogador do Palmeiras nesta segunda-feira (15). Ele disse que foi injusto com o atleta, que depois de um começo difícil, vive grande fase com a camisa do Verdão.

O assunto no programa "Donos da Bola" era Vitor Roque, do Palmeiras, e o apresentador Craque Neto foi sincero ao falar sobre o jovem.

- Ele é menino. Tem 20 anos. Falando por mim, eu acho que fui muito injusto com ele. Eu não sabia que ele tinha 20. Pensei que tinha uns 23/24. Está jogando o fino da bola, e mais, ele tem a titularidade e não tem medo de perder os gols que perdeu - disparou Craque Neto sobre Vitor Roque, do Palmeiras.

A pauta do programa não é a toa. No sábado (13), o "Tigrinho" marcou três gols na vitória do Palmeiras em cima do Internacional por 4 a 1. O jovem atacante foi o grande destaque da partida e ajudou o Verdão a se manter na cola do líder Flamengo.

Cabe na Seleção? Vitor Roque, do Palmeiras, avaliou possibilidade

Chegar à Seleção Brasileira é o sonho de praticamente todo jogador de futebol brasileiro, e com Vitor Roque não é diferente. Aos 20 anos, o camisa 9 do Palmeiras mostrando que em breve pode conquistar a tão sonhada chance na equipe comandada por Carlo Ancelotti para, quem sabe, estar na lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026.

O Tigrinho teve uma atuação de gala na goleada do Verdão sobre o Internacional, por 4 a 1, no sábado (13), no Allianz Parque, pelo Brasileirão, e anotou três gols no primeiro tempo do duelo. Questionado sobre a possibilidade, o centroavante não escondeu o desejo, mas afirma: sua prioridade é o Palmeiras.

continua após a publicidade

- Primeiro estou focado aqui no Palmeiras, se vier uma convocação será muito bom, muito especial para mim. Mas primeiro quero continuar fazendo o meu trabalho aqui no clube... se Deus quiser, num futuro próximo (vestir a camisa da Seleção Brasileira) - disse Vitor Roque.