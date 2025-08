CBF trata acusação do Corinthians como ‘fake news’ e mantém árbitro do VAR no Derby

O Corinthians enviou um ofício à CBF nesta terça-feira (5), solicitando a substituição de Caio Max Augusto Vieira como responsável pelo VAR no duelo contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. O árbitro é acusado de ter feito comentários ofensivos ao clube em uma rede social de streaming.

continua após a publicidade

Nesta quarta-feira (6), a CBF classificou a acusação como 'fake news' e negou a troca para o Derby. Caio Max Augusto Vieira é acusado de ter utilizado um perfil identificado como “juizfifaplayer” em uma plataforma de streaming para fazer um comentário ofensivo ao clube. Ao ser questionado se já teria prejudicado o Corinthians em alguma partida, ele teria respondido: “O Timão que se f…”.

Fontes da CBF ouvidas pelo LANCE! afirmaram que, em julho do ano passado, a Comissão de Arbitragem apresentou ao Corinthians provas de que se tratava de um perfil falso e que o comentário não foi feito pelo árbitro. A entidade sequer pretende se manifestar publicamente sobre o caso e rechaça a troca do responsável pelo VAR. Além disso, interlocutores dizem que o clube alvinegro pode ter perdido as provas apresentadas devido às recentes trocas de diretoria após o impeachment de Augusto Melo.

continua após a publicidade

A CBF trata o caso como resolvido e ressalta que Caio Max Augusto Vieira chegou a atuar em dois jogos do Corinthians em 2025: na vitória por 1 a 0 sobre o Santos e no empate em 0 a 0 com o Vitória, ambos na Neo Química Arena.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Árbtiro é alvo de polêmica antes de Derby pela Copa do Brasil (Foto: Alexandre Schneider)

Corinthians pediu afastamento

Em julho do ano passado, a diretoria do Corinthians solicitou o afastamento de Caio Max Augusto Vieira de partidas do clube até que a veracidade do caso fosse apurada. A escolha do árbitro para o duelo decisivo pela Copa do Brasil gerou incômodo nos bastidores.

continua após a publicidade

Caio Max Augusto Vieira foi protagonista de um lance polêmico na vitória do Corinthians por 3 a 2 sobre o Vitória, no Brasileirão do ano passado, na Neo Química Arena. Na ocasião, como responsável pelo VAR, ele recomendou a revisão de uma possível expulsão de Yuri Alberto, após uma dividida dura. O árbitro de campo, Gustavo Ervino Bauermann, no entanto, manteve a decisão de não aplicar o cartão vermelho.

Na última semana, foi a vez do Palmeiras se manifestar nos bastidores contra a arbitragem. O clube alviverde reclamou da anulação de um gol de Maurício na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, também na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Com a vitória no primeiro confronto, o Corinthians tem a vantagem do empate diante do Palmeiras, nesta quarta-feira (6), no Allianz Parque, para garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

(Foto: Reprodução/Twitch)