Pedro Certezas se manifesta sobre futuro do Botafogo com Textor

O empresário John Textor, atual dono da SAF do Botafogo, vive embate com a Eagle Football Holdings, empresa que é sócio majoritário. Mediante ao cenário, o influenciador Pedro Certezas se manifestou nas redes sociais sobre o futuro do Glorioso.

A personalidade alvinegra declarou não ter o domínio das informações recentes envolvendo o empresário. Apesar disso, se disse preocupado com o cenário, que pode afetar o futuro do Botafogo.

- Sobre as notícias da SAF do Botafogo: - metade das pessoas cravam que o clube ACABOU - outra metade fala que o Textor tá sendo um gênio dos negócios - eu fico no meio sem entender porra nenhuma da notícia que acabei de ler Dito isso, estou pessimista mesmo sem sabe o porquê - publicou o influenciador.

A polêmica envolvendo John Textor

O embate entre o empresário e a Eagle Football Holdings acontece por conta de movimentações no mercado envolvendo o clube carioca. Na última segunda-feira (4), a empresa entrou com uma ação na 2ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra o dono da SAF do Glorioso.

Os demais acionistas da Eagle alegam que Textor fez movimentações ilícitas no comando do clube carioca e pederiam suspensão das medidas. O estadunidense é apontado pelos outros sócios como um risco para os negócios. As partes vivem em guerra desde o mês de abril, quando problemas na gestão do Lyon, da França, foram divulgados e criticados em grande escala.

John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Cartola do Botafogo se manifesta

Diante do cenário, Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo, expôs uma situação comprometedora de John Textor no comando da SAF do Glorioso. Em áudio vazado, nesta terça-feira (5), o antigo mandatário afirmou que o empresário "está tentando ficar" com o clube, mas não tem dinheiro.