Vidente faz previsão para Corinthians x Palmeiras pelo Brasileirão

Corinthians e Palmeiras se enfrentam, neste domingo (31), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o vidente Luis Filho, do canal Renascer das Cartas, apontou que a equipe de Dorival Júnior será a favorita para conseguir a vitória.

Ao analisar o confronto, o tarólogo apontou que a equipe alvinegra irá enfrentar desafios no confronto. Contudo, os jogadores do Timão devem mostrar muita força e atenção ao longo da partida. Determinada postura será decisiva na construção do resultado.

Do lado alviverde, Luis Filho apontou que o Palmeiras deverá realizar mudanças para alcançar a vitória. A equipe de Abel Ferreira deverá encontrar dificuldades ao tentar penetrar na defesa do Corinthians, que de acordo com a previsão irá jogar de maneira fechada, em busca de contra-ataques.

Em uma visão geral, o tarólogo apontou que a partida terá o fator emoção como determinante para o resultado. Ele destacou que a torcida do Corinthians será fundamental para ajudar o time a conquistar a vitória no clássico.

Corinthians x Palmeiras

O confronto deste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, marca o sexto e último confronto entre as equipes em 2025. Na temporada, o Corinthians foi superior nos clássicos contra o principal rival.

Ao todo, a equipe alvinegra teve três vitórias sobre o time de Abel Ferreira. Os resultados fizeram o Timão vencer o título do Campeonato Paulista, em cima do rival, e também gerou a eliminação do Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Por outro lado, o Alviverde venceu apenas um confronto contra o Corinthians em 2025. A partida do primeiro turno do Campeonato Brasileiros. O clássico também teve dois empates ao longo da atual temporada.