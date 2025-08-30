O sétimo e último Derby do ano está a todo vapor. Corinthians e Palmeiras entram em campo no fim da tarde deste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Os rivais, no entanto, estão em uma situação diferente na tabela de classificação do campeonato.

Enquanto o Verdão é o vice-líder com 42 pontos, e dois jogos a menos que a maioria dos times, o Timão é o 11°, com 25. No entanto, o jogo ganha um clima de decisão principalmente em razão da equipe de Abel Ferreira ter sido eliminada na Copa do Brasil pelo maior rival. Pensando nisso, a redação do Lance! se reuniu para dar os palpites do duelo. Confira os palpites abaixo.

Vitor Guedes: Corinthians 1 x 0 Palmeiras - Se Felix Torres não desequilibrar o duelo para o rival, os fatores campo e torcida conferem um leve favoritismo ao campeão paulista.

Rafaela Cardoso: Corinthians 1 x 2 Palmeiras - O fator casa é favorável, mas a dupla de ataque palmeirense formada por Vitor Roque e Flaco López está entrosada e pronta para manter a boa fase alviverde. A favor do Verdão ainda está a sede por vingança em razão dos últimos resultados no Derby e os reforços contratados.

Izabella Giannola: Corinthians 0 x 3 Palmeiras - A dupla Tigrinho e Flaco López vai buscar a revanche do ano todo.

Ulisses Lopresti: Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Palmeiras está melhor, mas o fator casa será preponderante para o Timão não perder.

Vinícius Harfush: Corinthians 0 x 1 Palmeiras - Palmeiras quer recuperar a moral e voltar a vencer depois das derrotas e eliminações. Corinthians entra desfalcado e vê o rival mais reforçado com jogadores decisivos em boa fase, vide Vitor Roque.

Pedro Brandão: Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Apesar dos resultados positivos de Corinthians e Palmeiras nos últimos jogos, esteticamente as partidas não agradam. E como ninguém quer perder clássico, difícil imaginar qualquer um dos dois times assumindo riscos grandes. Cara de 0 a 0 feio e sem graça.

Corinthians x Palmeiras

A provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Corinthians tem: Weverton, Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

A provável escalação do Corinthians para enfrentar o Palmeiras tem: Hugo Souza; Felix Torres (Matheuzinho), André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Charles, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gui Negão e Kayke (Memphis Depay)