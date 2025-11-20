Vidente crava vencedor de Corinthians x São Paulo: 'Grandes chances'

Corinthians e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (20) pela 34ª rodada do Brasileirão. A partida acontecerá na Neo Química Arena, às 19h30, com os times separados por apenas três pontos na tabela.

O vidente Maurício, do canal Fanátticos, fez uma análise do clássico e prevê resultado favorável ao time da casa. "O São Paulo deve apresentar bom volume de jogo, mas desperdiçará grandes oportunidades ao longo dos 90 minutos", declarou o vidente.

Segundo Maurício, o Corinthians deverá ser mais eficiente nas finalizações, mesmo criando menos chances que o adversário. Ele afirma que o fator casa será determinante para o time alvinegro, que poderá aproveitar os erros ofensivos do rival para conquistar a vitória.

Como chegam Corinthians e São Paulo?

Na classificação atual, o São Paulo ocupa a 9ª colocação com 45 pontos, enquanto o Corinthians aparece na 13ª posição, somando 42 pontos.

Após a derrota para o Ceará, o Corinthians despencou na tabela do Brasileirão, somando 42 pontos e ocupando a 13ª colocação, com 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas. A equipe, que sonha com uma vaga na Libertadores, ainda vive a expectativa de conquistar a Copa do Brasil.

Destaque do São Paulo na temporada, o goleiro Rafael é trunfo do Tricolor para enfrentar o Corinthians (Foto: Jota Erre/AGIF/Gazeta Press)

O último majestoso

Este será o segundo encontro entre as equipes no Brasileirão deste ano, após o Tricolor vencer por 2 a 0 no primeiro turno, em partida disputada no Morumbis.

Timão muito desfalcado

Dorival testou novas variações para definir a equipe que deve iniciar o confronto, para tentar driblar os desfalques.

O volante Maycon, ausente por conta de uma tendinite no joelho, e Raniele, com dores no musculo adutor da perna direita, seguem como dúvida, assim como o goleiro Hugo Souza, que sofreu um trauma muscular na coxa esquerda.

Vale destacar que Rodrigo Garro, suspenso, também está fora do confronto. Assim, o meio-campista Breno Bidon aparece como opção.