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Palmeiras tem novo desafio sem Abel e busca manter invencibilidade contra rivais

Alviverde venceu cinco dos seis clássiscos que disputou em 2026

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Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 01/05/2026
05:05
Abel Ferreira - Palmeiras
imagem cameraAbel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)
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O Palmeiras voltará a não contar com Abel Ferreira no Campeonato Brasileiro. Suspenso após as expulsões contra São Paulo e Fluminense, o treinador cumprirá diante do Santos o penúltimo jogo de gancho, que se encerra no dia 10 de maio, contra o Remo.

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Assim como nas demais ocasiões, o auxiliar João Martins será o responsável por comandar a equipe à beira do gramado e tentar manter a invencibilidade do Palmeiras contra rivais estaduais.

Até o momento, o Palmeiras soma cinco vitórias e um empate sem gols com o Corinthians, em Itaquera, em partidas pelo Campeonato Paulista e pelo Campeonato Brasileiro. Diante do Santos, a equipe venceu por 1 a 0, com gol do jovem Allan, ainda na fase inicial do torneio estadual.

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Palmeiras contra rivais em 2026

  • Palmeiras 1 x 0 Santos - Paulistão
  • Palmeiras 3 x 1 São Paulo - Paulistão
  • Corinthians 0 x 1 Palmeiras - Paulistão
  • Palmeiras 2 x 1 São Paulo - Paulistão
  • São Paulo 0 x 1 Palmeiras - Paulistão
  • Corinthians 0 x 0 - Palmeiras - Brasileirão

No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras soma 32 pontos em 13 rodadas, marca que representa o melhor início do clube na era dos pontos corridos. A equipe está invicta desde 12 de março, quando foi superada pelo Vasco, no Rio de Janeiro, com uma formação alternativa após a conquista do Paulistão.

Abel Ferreira antes de jogo do Palmeiras (Foto:Theo Daolio/Ekobanpress/Folhapress)
Abel Ferreira durante partida do Palmeiras (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Folhapress)

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de casa cheia, já que os ingressos foram esgotados antecipadamente nas plataformas oficiais.

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