Após a vitória contra o Mirassol por 2 a 1, o Flamengo encara o Internacional no Maracanã. As equipes se enfrentam na quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Para esse confronto, restam ingressos apenas para um setor do estádio carioca. Ou seja, a expectativa é de que mais de 60 mil torcedores estejam presentes.

O Setor Sul Nível 2 é o único que restam ingressos à venda. A inteira custa R$ 140, enquanto a meia está R$ 70. Sócios-torcedores do Flamengo contam com descontos. Rubro-negros do plano Nação Maraca 1 conta com ingresso no valor de R$ 35. Saiba como comprar!

A comercialização de ingressos para sócios começou no dia 7 de julho. Já o público geral teve acesso aos bilhetes no dia 26 do mês passado. O encerramento das vendas online será no dia do jogo às 21h.

Confira os valores para Flamengo x Internacional

Norte: R$ 160 (meia R$ 80) - Esgotado

Sul: R$ 140 (meia R$ 70) - Disponível

Leste Superior: R$ 180 (meia R$ 90) - Esgotado

Leste Inferior: R$ 200 (meia R$ 100) - Esgotado

Oeste Inferior: R$ 200 (meia R$ 100) - Esgotado

Maracanã Mais: R$ 600 (meia R$ 337,50) - Esgotado

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

