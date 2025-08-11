Libertadores: Flamengo x Internacional tem ingressos quase esgotados para jogo de ida
Equipes entram em campo na quarta-feira
Após a vitória contra o Mirassol por 2 a 1, o Flamengo encara o Internacional no Maracanã. As equipes se enfrentam na quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Para esse confronto, restam ingressos apenas para um setor do estádio carioca. Ou seja, a expectativa é de que mais de 60 mil torcedores estejam presentes.
O Setor Sul Nível 2 é o único que restam ingressos à venda. A inteira custa R$ 140, enquanto a meia está R$ 70. Sócios-torcedores do Flamengo contam com descontos. Rubro-negros do plano Nação Maraca 1 conta com ingresso no valor de R$ 35. Saiba como comprar!
A comercialização de ingressos para sócios começou no dia 7 de julho. Já o público geral teve acesso aos bilhetes no dia 26 do mês passado. O encerramento das vendas online será no dia do jogo às 21h.
Confira os valores para Flamengo x Internacional
Norte: R$ 160 (meia R$ 80) - Esgotado
Sul: R$ 140 (meia R$ 70) - Disponível
Leste Superior: R$ 180 (meia R$ 90) - Esgotado
Leste Inferior: R$ 200 (meia R$ 100) - Esgotado
Oeste Inferior: R$ 200 (meia R$ 100) - Esgotado
Maracanã Mais: R$ 600 (meia R$ 337,50) - Esgotado
