Denílson opina sobre futuro de Filipe Luís como treinador: ‘Dois cenários’

O treinador Filipe Luís, do Flamengo, recentemente revelou que negou uma porposta de um clube europeu para permanecer no Rio de Janeiro. Trata-se da investida do Fenerbahçe, da Turquia. Diante da decisão do técnico, o comentarista Denílson opinou sobre o futuro da carreira do atual comandante do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para o ex-jogador, o futuro de Filipe Luís é em um grande mercado do futebol Europeu. Tratam-se de clubes da Espanha ou Inglaterra, mercados que o atual técnico do Flamengo jogou como atleta profissional. Denílson chegou até a especular uma possível sucessão do trabalho de Diego Simeone, no Atlético de Madrid.

- O caminho dele é o futebol inglês ou o espanhol. No meu ponto de vista, acompanhando a carreira dele, não só como atleta, mas também agora como treinador, é esses dois cenários. O Simeone já está há muito tempo no Atlético de Madrid, e já se fala lá sobre o substituto dele ser o Filipe Luís. Tenho certeza que ele tem o futuro bem desenhado - disse o ex-jogador.

continua após a publicidade

Filipe Luís diz não para clube europeu

O comandante do Flamengo confirmou, no último domingo (14), que recebeu proposta da Europa para deixar o clube. Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Juventude neste domingo (14), o treinador rubro-negro se disse feliz pelas ofertas de outros clubes, mas acredita não ser o momento de deixar o Fla.

— Primeiro, quando outros clubes ligam me deixa muito feliz. Porque existe um reconhecimento do nosso trabalho e do que está sendo feito no dia a dia. Mas não é o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo tudo que eu quero para a minha vida e a minha carreira. Não era o momento. Obviamente que tenho um compromisso com esses jogadores e esse clube e eu pretendo honrar — explicou.

continua após a publicidade