Felipe Melo dispara contra fase de gigante da Série A: ‘Não tem sorte que aguente’

Durante o programa “Fechamento Sportv”, o ex-jogador e comentarista Felipe Melo reforçou os erros defensivos do Vasco no empate com o Ceará, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo ele, não tem sorte que aguente a sequência de falhas individuais do elenco Cruzmaltino.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Eu não concordo que foi falta de sorte. O Vasco pediu, nós vamos ver aqui os melhores momentos, e os dois gols que o Vasco sofreu é uma soma de erros, que com uma comunicação simples você evita. O time conseguiu o mais díficil, saiu na frente do placar, fez o segundo gol e não tem sorte que aguente os erros individuais. Ainda mais com uma expulsão do Ceará, acho que o Vasco pediu para o Ceará empatar o jogo - disse Felipe Melo.

Na partida que marcou o centésimo jogo de Philippe Coutinho com a camisa do Vasco, o camisa 10 anotou um belíssimo gol, em cobrança de falta. Ainda na primeira etapa, Galeano empatou o confronto para o Ceará. No final da partida, o zagueiro Carlos Cuesta, estreante da noite pelos donos da casa, marcou o gol que garantia a vantagem Cruzmaltina, até o último minuto de jogo. No entanto, em mais um vacilo defensivo, Pedro Henrique fechou o placar em São Januário.

continua após a publicidade

Com o resultado, as equipes seguem na disputa pela parte de baixo da tabela de classificação. Com 23 pontos somados, o Vasco chegou a 15ª posição neste Brasileirão. Já o Vozão, estacionou na 11ª colocação, com 27 pontos.

O que vem por aí para Vasco e Ceará?

De olho na sequência do Campeonato Brasileiro, o Vasco terá o clássico contra o Flamengo, no próximo domingo (21). A bola rola às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. Por outro lado, o Ceará encara um clássico regional contra o Bahia, no sábado (20), às 18h30, na Arena Castelão.

continua após a publicidade