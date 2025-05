A ginasta americana Simone Biles participa, nesta segunda-feira (5), do evento beneficente de moda Met Gala, em Nova York. O look da atleta chamou atenção da web, que fez comparações com Rebeca Andrade — a brasileira não foi convidada para o evento.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nas redes sociais, o público opinou sobre o vestido usado por Simone Biles. Também sobrou para Rebeca Andrade, esperada por muitos que acompanham o evento em Nova York, nos Estados Unidos.

Conheça o evento

O Met Gala é um evento tradicional beneficente promovido pelo Museu Metropolitano de Arte, em Nova York. A edição de 2025 acontece nesta segunda-feira e tem a presença de Lewis Hamilton, piloto da Ferrari, da Formula 1, do jogador Lebron James, dos Los Angelers Lakers, e de outros nomes renomados do esporte.

continua após a publicidade

Roupa de Lewis Hamilton no Met Gala 2025 (Foto: Angela Weiss / AFP)

O evento deste ano terá como tema principal o dandismo negro, que é um movimento que se caracteriza por uma elegância e sofisticação refinada, adotado por homens negros. Assim, os atletas citados anteriormente, dividem a co-presidência do evento com o artista Pharrell Williams, o ator Colman Domingo e os músicos A$AP Rocky e Anna Wintour.

➡️ Met Gala 2025: saiba quais atletas estarão presentes no evento

O que é o Dandismo Negro, tema do Met Gala?

O estilo foi uma forma de resistência, reinvenção e afirmação da população negra. No século XVIII, os negros escravizados libertos adotaram a moda aristocrática europeia para se afirmar socialmente. Anos depois, em 1934, a autora Zora Neale Hurston cunhou o termo “dândi negro”, destacando a atitude como um símbolo de estilo e autoexpressão.

continua após a publicidade

Museu Metropolitano de Art, em Nova York, é palco do evento do Met Gala (Foto: Reprodução/Instagram)

A alfaiataria tem a ver com o conceito de dândi negro, que surge entre ex-escravizados, que decidem usar a moda e a alta costura para afirmar suas identidades. Ao longo da história, a figura do dândi negro surge como um modelo libertário para a diáspora africana.