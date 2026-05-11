Dublador revela falas entre Corinthians x São Paulo: 'Duas vezes'

O São Paulo foi derrotado pelo Corinthians, neste último domingo (10), pelo placar de 3 a 2, na Neo Química Arena. Repleto de lances polêmicos no primeiro tempo, e pedido de expulsão, Gustavo Machado revela conversas de Anderson Daronco, árbitro da partida, com jogadores de ambos os clubes.

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Falas de Daronco com jogadores de São Paulo e Corinthians

Em uma postagem via redes sociais, Gustavo Machado revelou falas dos atletas em lances que causaram grande repercussão, como a comemoração de Bobadilla e a discussão após o primeiro gol Tricolor na partida.

Como foi o lance polêmico?

Texto de Izabella Giannola

O primeiro tempo entre Corinthians e São Paulo foi marcado por uma série de confusões após o gol de Luciano, aos 40 minutos.

Depois de falha de Raniele e vacilo defensivo de Hugo, Bobadilla ajeitou boa bola para Luciano, que finalizou para o fundo da rede. A comemoração do camisa 10 tricolor, porém, gerou revolta e aumentou a tensão no clássico.

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Em frente ao setor onde ficam as torcidas organizadas do Corinthians, Luciano imitou a tradicional comemoração de Luis Fabiano usando a bandeirinha de escanteio do time alvinegro. A torcida corintiana reagiu, protestou e arremessou um cigarro eletrônico, conhecido como vape, além de um isqueiro, que atingiu a cabeça de Calleri.

Os jogadores do Corinthians também se incomodaram com a atitude e partiram para cima dos atletas do São Paulo. A confusão generalizada resultou em cartões amarelos para Matheus Bidu, Gabriel Paulista, Calleri e Sabino.

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Próximo confronto Tricolor

O São Paulo enfrentará o Juventude na próxima quarta-feira (13), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela partida de volta da Copa do Brasil. A soma do placar agregado está em 1 a 0 para os Soberanos, no entanto, não terão vida fácil, pois a partida está prevista para acontecer no Estádio Alfredo Jaconi.

Já o Corinthians pega o Barra na próxima quinta-feira (14) às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo válido pela partida de volta da Copa do Brasil. O agregado deste duelo está em 2 a 2.