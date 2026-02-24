Lucas Paquetá, jogador do Flamengo, prestou solidariedade a Vini Jr, que foi alvo de injúria racial em jogo da Champions League. O meio-campista, que retornou ao futebol brasileiro nesta temporada, lamentou o fato de o atacante do Real Madrid ser alvo, mais uma vez, de preconceito.

- A gente se fala muito, mas é muito triste ainda ter que vivenciar e assistir as coisas que acontecem com o Vini. Quem conhece sabe o coração que ele tem. As pessoas colocam nele uma culpa que ele não deveria carregar. A vítima ali é ele. É apoio total meu, de todo o Flamengo, de todo o estafe, ao Vini - iniciou Paquetá, do Flamengo, em entrevista à "Espn".

Paquetá ao lado de Vini Jr pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- A gente espera que quanto antes isso possa cair por terra. Isso já deu também. Vivenciar e passar por atos como esses - completou.

Paquetá cobra retorno de Vini Jr ao Flamengo: "Só falta você"

Crias do Flamengo, Paquetá e Vini Jr vestiram, juntos, as cores rubro-negras. De volta ao clube do coração, Paquetá, que conversa constantemente com o atacante, cobrou o retorno dele.

- A gente se fala muito e eu falei para ele: 'eu estou aqui, agora só falta você. Venha por que a gente tem que cumprir o que a gente prometeu'. Tenho certeza que no momento certo ele vai estar voltando para o Flamengo - disse o meio-campista.

