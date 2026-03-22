Veja gols de Athletico-PR x Coritiba: Dudu abre o placar
Equipes se enfrentam pela 8ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
Athletico-PR e Coritiba se enfrentam neste domingo (22), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela Globo (apenas no Paraná) e pelo Premiere (pay-per-view).
Palpites
Onde Assistir
Onde Assistir
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Athletico abre o placar com gol de Dudu, Julimar dispara pela direita e cruza rasteiro. Dudu bate de primeira e estufa as redes. Abre o placar o Furacão!
Como chegam os times?
O Athletico-PR tenta aproveitar o fator casa para subir na tabela. A equipe comandada por Odair Hellmann ocupa a 8ª colocação, com 10 pontos, e vem de vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro na última rodada. Mesmo com o bom momento recente, o time busca quebrar um incômodo jejum, já que não vence o rival alviverde desde outubro de 2023.
O Coritiba, por sua vez, aparece à frente na classificação, em 6º lugar, com 13 pontos. Sob o comando de Fernando Seabra, o Coxa bateu o Mirassol por 1 a 0 fora de casa e busca manter a excelente fase no campeonato para colar nos líderes. Além disso, a equipe quer repetir o feito do primeiro Athletiba da temporada, quando venceu por 1 a 0 no Campeonato Paranaense.
✅ FICHA TÉCNICA
Athletico-PR 🆚 Coritiba
8ª rodada – Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo (22), às 16h (de Brasília).
📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).
👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
🕴️ Arbitragem: Raphael Claus (SP).
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simons Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP).
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
- Matéria
- Mais Notícias