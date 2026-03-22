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Torcedores do Botafogo apontam substituto ideal para Anselmi

Treinador teve passagem curta, com apenas 18 jogos no comando do clube carioca

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 22/03/2026
14:44
Martín Anselmi tenta implementar nova ideia no Botafogo (Foto: Edu Andrade/Fatopress/GazetaPress)
imagem cameraMartín Anselmi tenta implementar nova ideia no Botafogo (Foto: Edu Andrade/Fatopress/GazetaPress)
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O Botafogo comunicou, na tarde deste domingo (22), que o argentino Martín Anselmi não é mais o técnico do Glorioso. Após uma passagem marcada por insegurança e eliminações, o Alvinegro vai ao mercado para buscar um novo comandante. Veja quais são os nomes apontados pela torcida do time.

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+ Botafogo demite o técnico Martín Anselmi

Confira os nomes que a torcida está dizendo:

Veja a nota publicada pelo Botafogo em suas redes sociais:

"O Botafogo anuncia que o argentino Martín Anselmi não é mais o treinador da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na manhã deste domingo (22).

Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética de trabalho, não vimos a evolução, o progresso e os resultados que esperamos de um clube campeão, e acreditamos que uma mudança é necessária para atingir nossos objetivos nesta temporada e além. Dessa forma, o Clube seguirá por outros caminhos em seu projeto esportivo.

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John Textor e o Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo treinador para os desafios da temporada 2026.

Rodrigo Bellão, treinador da equipe Sub-20, assumirá o comando do elenco de forma interina. O elenco alvinegro se reapresentará aos treinos na próxima terça-feira (24), no CT do Botafogo.

O Botafogo agradece a Anselmi e seus auxiliares pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus próximos desafios."

Martín Anselmi em Botafogo e Fluminense (Foto: Lucas Simonin Gomes/Thenews2/Gazeta Press)
Martín Anselmi em Botafogo e Fluminense (Foto: Lucas Simonin Gomes/Thenews2/Gazeta Press)

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Anselmi pelo Botafogo

Texto de Leonardo Bessa

A trajetória de Martín Anselmi como técnico do Glorioso foi de 18 jogos. Neste período, acumulou sete vitórias, nove derrotas e dois empates.

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No recorte recente, o Botafogo se vê em situação complicada no Campeonato Brasileiro, próximo à zona de rebaixamento, eliminado antes mesmo da fase de grupos da Libertadores e sem rumo quanto ao projeto. Chegaram reforços, mas que não tiveram tempo com o argentino. Já havia descontentamento por parte de John Textor, dono da SAF, que criticou o nível apresentado em campo. Inicialmente a diretoria do futebol contornou, mas a pressão derrubou o argentino.

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