Torcedores do Botafogo apontam substituto ideal para Anselmi

O Botafogo comunicou, na tarde deste domingo (22), que o argentino Martín Anselmi não é mais o técnico do Glorioso. Após uma passagem marcada por insegurança e eliminações, o Alvinegro vai ao mercado para buscar um novo comandante. Veja quais são os nomes apontados pela torcida do time.

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+ Botafogo demite o técnico Martín Anselmi

Confira os nomes que a torcida está dizendo:

Veja a nota publicada pelo Botafogo em suas redes sociais:

"O Botafogo anuncia que o argentino Martín Anselmi não é mais o treinador da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na manhã deste domingo (22).

Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética de trabalho, não vimos a evolução, o progresso e os resultados que esperamos de um clube campeão, e acreditamos que uma mudança é necessária para atingir nossos objetivos nesta temporada e além. Dessa forma, o Clube seguirá por outros caminhos em seu projeto esportivo.

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John Textor e o Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo treinador para os desafios da temporada 2026.

Rodrigo Bellão, treinador da equipe Sub-20, assumirá o comando do elenco de forma interina. O elenco alvinegro se reapresentará aos treinos na próxima terça-feira (24), no CT do Botafogo.

O Botafogo agradece a Anselmi e seus auxiliares pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus próximos desafios."

Martín Anselmi em Botafogo e Fluminense (Foto: Lucas Simonin Gomes/Thenews2/Gazeta Press)

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Anselmi pelo Botafogo

Texto de Leonardo Bessa

A trajetória de Martín Anselmi como técnico do Glorioso foi de 18 jogos. Neste período, acumulou sete vitórias, nove derrotas e dois empates.

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No recorte recente, o Botafogo se vê em situação complicada no Campeonato Brasileiro, próximo à zona de rebaixamento, eliminado antes mesmo da fase de grupos da Libertadores e sem rumo quanto ao projeto. Chegaram reforços, mas que não tiveram tempo com o argentino. Já havia descontentamento por parte de John Textor, dono da SAF, que criticou o nível apresentado em campo. Inicialmente a diretoria do futebol contornou, mas a pressão derrubou o argentino.