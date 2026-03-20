Athletico x Coritiba – Palpites, análise e odds (22/03)

O Atletiba volta a ser disputado na Série A do Brasileirão após três anos. O clássico paranaense, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2026, coloca frente a frente Athletico e Coritiba na Arena da Baixada, neste domingo (22 de março). O duelo carrega um peso simbólico que ultrapassa os três pontos em disputa: trata-se da maior rivalidade do futebol paranaense, com mais de 360 confrontos ao longo de um século de história.

As duas equipes retornaram juntas à elite do futebol brasileiro após disputarem a Série B em 2025. O Coritiba garantiu o acesso de forma antecipada, ainda em novembro, enquanto o Athletico conquistou a vaga na última rodada, embalado por sete vitórias consecutivas sob o comando de Odair Hellmann. Agora, ambos mostram que a permanência na primeira divisão não é o único objetivo na temporada.

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Análise da partida

O Athletico chega para o clássico na oitava posição da tabela, com dez pontos em seis jogos disputados. O aproveitamento de 55% reflete uma campanha oscilante, com três vitórias, um empate e duas derrotas.

O Furacão, contudo, recuperou fôlego na última rodada ao derrotar o Cruzeiro por 2 x 1 na Arena da Baixada, com gols de Kevin Viveros e Stiven Mendoza antes dos dez minutos de partida.

A vitória sobre a Raposa interrompeu uma sequência negativa que incluía derrota para o Corinthians em casa (0 x 1), empate com o Red Bull Bragantino fora (1 x 1) e uma derrota dolorosa para o Fluminense no Maracanã (3 x 2), quando Bruno Zapelli foi expulso.

No Brasileirão, o Furacão mantém bom desempenho como mandante, com duas vitórias em três jogos na Arena nesta edição.

O Coritiba, por sua vez, vive o melhor momento da temporada. O Alviverde ocupa a quinta colocação, com 13 pontos em sete rodadas, e chega embalado por três vitórias consecutivas: 2 x 0 sobre o Corinthians fora de casa, 1 x 0 contra o Remo no Couto Pereira e 1 x 0 diante do Mirassol.

Os dados indicam que o grande diferencial do Coritiba neste início de campeonato é o desempenho como visitante. O Coxa está invicto fora de casa no Brasileirão 2026, com três vitórias e um empate em quatro jogos.

Essa invencibilidade se estende a 12 partidas como visitante, considerando também a reta final da Série B de 2025.

Outro ponto forte é a solidez defensiva. O Coritiba não sofre gols há três partidas consecutivas pelo Brasileirão, com destaque para o goleiro Pedro Rangel, eleito o melhor jogador da última rodada após realizar seis defesas contra o Mirassol.

Outros palpites para Athletico x Coritiba

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Confrontos diretos

O Atletiba é um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro, com mais de 360 jogos disputados desde 1924. No histórico geral, o Coritiba leva vantagem, com cerca de 138 vitórias contra 115 do Athletico, além de pouco mais de 100 empates.

Na Arena da Baixada, porém, o cenário é diferente. O Athletico soma 22 vitórias em 50 jogos como mandante contra o rival, enquanto o Coritiba venceu 12 vezes, com 16 empates.

O dado mais relevante para o clássico é o jejum rubro-negro. O Furacão não vence o Coritiba há mais de 1.000 dias. O último triunfo ocorreu em 14 de maio de 2023, quando o Athletico venceu por 3 x 2, de virada, pela sexta rodada do Brasileirão, com gol de Canobbio nos acréscimos.

Desde então, são três empates e três vitórias do Coxa nos seis confrontos seguintes entre as equipes principais.

Para agravar o cenário, o Athletico não marca gols no clássico desde fevereiro de 2024, quando Mastriani balançou as redes no empate por 1 x 1 pelo Campeonato Paranaense. São mais de quatro jogos em branco contra o maior rival.

O confronto mais recente aconteceu em 17 de janeiro de 2026, pelo Campeonato Paranaense. Na ocasião, o jovem Lucas Ronier marcou o gol da vitória do Coritiba por 1 x 0 na própria Arena da Baixada, ampliando a sequência invicta alviverde para seis Atletibas.

Notícias de Athletico x Coritiba

Athletico

O técnico Odair Hellmann tem pelo menos três dúvidas no Athletico. A principal envolve o zagueiro Carlos Terán, que ficou de fora contra o Cruzeiro devido a uma entorse no tornozelo e será reavaliado. Caso tenha condições, deve retomar a titularidade ao lado de Felipe Aguirre.

No meio-campo, o retorno de Bruno Zapelli, após cumprir suspensão, abre disputa com Dudu Kogitski, que teve boa atuação na última rodada. No ataque, Julimar e Chiqueti brigam por uma vaga.

Escalação provável do Athletico: Santos; Gastón Benavídez, Felipe Aguirre (Carlos Terán), Arthur Dias e Lucas Esquivel; Juan Portilla, Luiz Gustavo e Bruno Zapelli; Stiven Mendoza, Kevin Viveros e Julimar. Técnico: Odair Hellmann.

Coritiba

Do lado do Coritiba, a principal novidade é a liberação do meia Josué pelo STJD. O português volta a ficar à disposição após cumprir suspensão.

Os desfalques ficam por conta dos goleiros Pedro Morisco (luxação no ombro) e Benassi (fratura no pé), além do atacante Rodrigo Rodrigues, que se recupera de lesão no ligamento cruzado anterior. O zagueiro Jacy está liberado após protocolo de concussão, enquanto o lateral Tinga segue como dúvida.

Escalação provável do Coritiba: Pedro Rangel; JP Chermont, Jacy, Bruno Melo e Felipe Jonatan; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Joaquín Lavega e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Destaques individuais de Athletico x Coritiba

Jogador destaque · Athletico Stiven Mendoza 3 Gols no Brasileirão 2026, artilheiro do time na competição 2 Gols nos últimos dois jogos pelo Brasileirão 7,45 Nota média de Lucas Esquivel, melhor do elenco no FotMob 55% Aproveitamento do Athletico no Brasileirão 2026 Jogador destaque · Coritiba Pedro Rocha 3 Gols no Brasileirão, empatado como artilheiro do Coxa com Breno Lopes 9,5 Nota de Pedro Rangel contra o Mirassol, melhor da rodada no Sofascore 3 Jogos consecutivos do Coritiba sem sofrer gol na Série A 12 Jogos invicto do Coxa como visitante (contando Série B 2025)

Os Técnicos

Odair Hellmann é o principal responsável pela reconstrução do Athletico. O técnico assumiu o clube durante a Série B de 2025 e emplacou sete vitórias consecutivas, garantindo o acesso. Seu estilo combina pressão alta com transições rápidas, explorando a velocidade do setor ofensivo.

No Atletiba, porém, o retrospecto recente não é favorável. Hellmann classificou o clássico como uma "guerra" e não descartou ajustes táticos para tentar encerrar o jejum.

Fernando Seabra, por sua vez, chegou ao Coritiba no fim de 2025 e rapidamente estruturou uma equipe competitiva e pragmática. O treinador tem demonstrado flexibilidade tática e capacidade de adaptação conforme o adversário. Sua postura mais serena contrasta com a intensidade que o clássico costuma exigir.

Análise Tática

O Athletico deve atuar em um 4-3-3 ofensivo, com Portilla e Luiz Gustavo no meio e liberdade para Mendoza e Viveros explorarem as transições rápidas.

O Coritiba alterna entre o 4-3-3 e o 3-5-2, podendo repetir a estrutura com três zagueiros para reforçar o sistema defensivo.

O ponto-chave do confronto está na pressão do Athletico e no risco de exposição aos contra-ataques. Pedro Rocha e Lucas Ronier são perigosos em transições, e os espaços nas laterais podem ser explorados pelo Coxa.

Por outro lado, a atmosfera da Arena da Baixada tende a dificultar a saída de bola do Coritiba.

Os dados mostram um contraste interessante: o Athletico marcou em cinco dos seis jogos no campeonato, enquanto o Coritiba não sofreu gols nas últimas três rodadas.

Prognóstico de placar exato para Athletico x Coritiba

🎯 Previsão de Placar Athletico 1 x 1 Coritiba O primeiro Atletiba pela Série A desde 2023 promete tensão acima da técnica. O Athletico tenta encerrar o longo jejum sem vencer e sem marcar no clássico, contando com a pressão da Arena da Baixada. O Coritiba chega embalado por três vitórias seguidas, com defesa sólida e invicto fora de casa, podendo neutralizar o rival com sua organização tática. O Athletico não vence o Coritiba há mais de 1.000 dias , com três empates e três derrotas nos últimos seis confrontos entre equipes principais

, com três empates e três derrotas nos últimos seis confrontos entre equipes principais O Coritiba não sofre gols há três jogos consecutivos no Brasileirão 2026, com Pedro Rangel em grande fase

consecutivos no Brasileirão 2026, com Pedro Rangel em grande fase O Furacão não marca gol contra o Coxa desde fevereiro de 2024 , são mais de quatro partidas em branco no clássico

, são mais de quatro partidas em branco no clássico O Alviverde está invicto como visitante no Brasileirão , com três vitórias e um empate em quatro jogos fora de casa

, com três vitórias e um empate em quatro jogos fora de casa Na Arena da Baixada, o retrospecto histórico do Athletico é favorável: 22 vitórias em 50 jogos contra o Coritiba A análise sugere empate em 1 x 1, com o Athletico quebrando o jejum de gols no clássico, impulsionado pela pressão inicial na Arena da Baixada. O Coritiba, porém, tem mostrado capacidade de reação e deve encontrar o empate no segundo tempo. O resultado reflete o equilíbrio do confronto, mantendo o Coxa com vantagem recente e o Furacão ao menos aliviado por voltar a marcar no Atletiba.

Resumo dos palpites do Lance para Athletico x Coritiba