Veja gols de Athletico-PR x Coritiba: Dudu abre o placar e Viveros amplia

Athletico-PR e Coritiba se enfrentam neste domingo (22), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela Globo (apenas no Paraná) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere

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Athletico abre o placar com gol de Dudu, Julimar dispara pela direita e cruza rasteiro. Dudu bate de primeira e estufa as redes. Abre o placar o Furacão!

O Furacão ampliou o placar numa jogada ensaiada com toque de Saliba e gol de Viveros.

Veja o gol:

Como chegam os times?

O Athletico-PR tenta aproveitar o fator casa para subir na tabela. A equipe comandada por Odair Hellmann ocupa a 8ª colocação, com 10 pontos, e vem de vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro na última rodada. Mesmo com o bom momento recente, o time busca quebrar um incômodo jejum, já que não vence o rival alviverde desde outubro de 2023.

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O Coritiba, por sua vez, aparece à frente na classificação, em 6º lugar, com 13 pontos. Sob o comando de Fernando Seabra, o Coxa bateu o Mirassol por 1 a 0 fora de casa e busca manter a excelente fase no campeonato para colar nos líderes. Além disso, a equipe quer repetir o feito do primeiro Athletiba da temporada, quando venceu por 1 a 0 no Campeonato Paranaense.

➡️Athletico-PR x Coritiba: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão

Athletico-PR e Coritiba se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

✅ FICHA TÉCNICA

Athletico-PR 🆚 Coritiba

8ª rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo (22), às 16h (de Brasília).

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

🕴️ Arbitragem: Raphael Claus (SP).

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simons Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP).

📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

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