Veja gols em Flamengo x Remo: Luiz Araújo faz o terceiro do Rubro-Negro

O Flamengo saiu na frente do placar no confronto contra o Remo, desta quinta-feira (19), no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão. O responsável por abrir o placar da partida foi o zagueiro Léo Ortiz, que marcou de cabeça para o Rubro-Negro.

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O lance aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo. Em uma cobrança de escanteio, o camisa 3 do Flamengo subiu mais que a defesa adversária para marcar de cabeça. O goleiro Marcelo Rangel não teve chances de realizar a defesa na jogada. Veja o gol abaixo:

No segundo tempo, o Flamengo precisou de apenas 3 minutos para voltar a balançar as redes no Maracanã. Desta vez, foi o atacante Samuel Lino que marcou para o Rubro-Negro. O camisa 16 tabelou com Pedro e depois com Luiz Araújo para chutar, e após um desvio, a bola parou no fundo do gol.

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Seis minutos depois, o Flamengo voltou a marcar. Agora, foi a vez de Luiz Araújo aproveitar mais uma boa jogada do ataque Rubro-Negro para sair livre de frente com o goleiro Marcelo Rangel para deslocá-lo com o arremate e balançar as redes do Maracanã.