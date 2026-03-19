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Veja gols em Flamengo x Remo: Luiz Araújo faz o terceiro do Rubro-Negro

Equipes se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/03/2026
20:26
Atualizado há 2 minutos
Flamengo x Remo pela 7ª rodada do Brasileirão (Foto: Gazeta Press)
imagem cameraFlamengo x Remo pela 7ª rodada do Brasileirão (Foto: Gazeta Press)
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O Flamengo saiu na frente do placar no confronto contra o Remo, desta quinta-feira (19), no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão. O responsável por abrir o placar da partida foi o zagueiro Léo Ortiz, que marcou de cabeça para o Rubro-Negro.

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➡️ Escalação do Flamengo contra o Remo chama atenção: 'Pelo visto'

O lance aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo. Em uma cobrança de escanteio, o camisa 3 do Flamengo subiu mais que a defesa adversária para marcar de cabeça. O goleiro Marcelo Rangel não teve chances de realizar a defesa na jogada. Veja o gol abaixo:

No segundo tempo, o Flamengo precisou de apenas 3 minutos para voltar a balançar as redes no Maracanã. Desta vez, foi o atacante Samuel Lino que marcou para o Rubro-Negro. O camisa 16 tabelou com Pedro e depois com Luiz Araújo para chutar, e após um desvio, a bola parou no fundo do gol.

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Seis minutos depois, o Flamengo voltou a marcar. Agora, foi a vez de Luiz Araújo aproveitar mais uma boa jogada do ataque Rubro-Negro para sair livre de frente com o goleiro Marcelo Rangel para deslocá-lo com o arremate e balançar as redes do Maracanã.

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