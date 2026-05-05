Maestro Júnior critica jogador do Flamengo contra o Vasco: 'Errou tudo'

O Flamengo empatou com o Vasco, no último domingo (3), em jogo válido pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de ficar com dois gols na frente, o Rubro-Negro viu o rival marcar duas vezes no final e sair com o empate do Maracanã.

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No programa "Seleção Sportv", Maestro Júnior questionou a entrada de Wallace Yan e criticou o desempenho do atacante no clássico.

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- Não é nenhum demérito colocar o time em fase defensiva quando o adversário está te colocando em dificuldade. O Leonardo Jardim, em vez do Wallace Yan, podia ter colocado o Danilo. Faz uma linha com três zagueiros, bons cabeceadores e quebra esse momento do adversário - analisou o ídolo do Flamengo.

- Aí, colocou o Wallace, que entrou em um momento difícil do jogo, já corrido, e ele praticamente errou tudo. Não conseguiu marcar, ficar com a bola. É difícil - completou Maestro Júnior.

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Wallace Yan em ação durante Flamengo x Vasco (Foto: Andre Ricardo/Sports Press Photo/FolhaPress)

Como foi o jogo entre Flamengo e Vasco

A primeira etapa começou com o Flamengo impondo seu ritmo e controlando as ações, enquanto o Vasco se mostrava nervoso, acumulando erros. O rubro-negro precisou de apenas sete minutos para abrir o placar, com o atacante Pedro. Após o gol, o Vasco até conseguiu equilibrar mais o jogo, mas pecou nas finalizações e desperdiçou algumas oportunidades.

Um segundo tempo em que o Vasco voltou mais animado, tentando impor seu ritmo. Ainda assim, a falta de confiança e de capricho nas jogadas próximas à área adversária acabou impedindo o empate. Aos 13 minutos, Pedro apareceu novamente. Dentro da área, o atacante sofreu um pisão de Paulo Henrique. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade. Na cobrança, Jorginho deslocou Léo Jardim e ampliou o placar. O Vasco diminuiu com Robert Renan, de cabeça, e no último lance da partida, o volanta Hugo Moura, que tinha acabado de entrar, deixou tudo igual.

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