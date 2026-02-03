Virgínia usa coleira com nome de Vini Jr em look de Carnaval, e jogador comenta
Roupa recria o look de Luma, no carnaval de 1998
- Matéria
- Mais Notícias
Em seu Instagram, Virgínia compartilhou uma foto recriando o look de Luma de Oliveira, que se vestiu de Onça Preta no carnaval de 1998. Na época, a modelo usou uma coleira com o nome de Eike Batista, que era seu marido na época. Neste ensaio, a influenciadora colocou um acessório com o nome de seu namorado, Vini Jr. A proposta de recriar looks icônicos de carnaval foi promovida pelo "Gshow".
Vini Jr marca, Real Madrid sofre, mas vence com gol de Mbappé na reta final
Futebol Internacional
Torcedores se revoltam após derrota do Real Madrid: ‘Livrem-se de Vini Jr e Bellingham’
Futebol Internacional
Vini Jr comenta retorno do Paquetá e leva torcida do Flamengo ao delírio
Fora de Campo
➡️ Possível nova camisa da Seleção Brasileira é vazada; veja fotos
Na publicação, Vini Jr comentou: "A mais braba!" Confira o que disse a influenciadora:
- Na época, falaram que a Luma estava sendo submissa ao marido. Não vejo com esse olhar. Acredito que ela era apaixonada e quis exaltar o marido em um momento em que estava sendo exaltada. Casal é isso: os dois crescem juntos, somam, porque, se não for uma soma, não tem sentido estar junto - disse.
- Não sou nada submissa, dá para perceber, né? Não dependo de homem. Tenho minha vida, minha carreira, meus filhos e estou com a minha coleira aqui, de Vini, porque ele é meu namorado e eu o amo. É isso! Quero que ele faça parte desse momento junto comigo - completou.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte em jogos do seu time! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Quando Virgínia e Vini Jr ficaram juntos?
O affair entre o craque do Real Madrid e a influenciadora e empresária começou em novembro de 2025, quando o casal confirmou os rumores e anunciou o namoro nas redes sociais. Desde então, os dois se encontram sempre que possível, mas Virgínia mora no Brasil.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias