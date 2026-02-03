Virgínia usa coleira com nome de Vini Jr em look de Carnaval, e jogador comenta

Em seu Instagram, Virgínia compartilhou uma foto recriando o look de Luma de Oliveira, que se vestiu de Onça Preta no carnaval de 1998. Na época, a modelo usou uma coleira com o nome de Eike Batista, que era seu marido na época. Neste ensaio, a influenciadora colocou um acessório com o nome de seu namorado, Vini Jr. A proposta de recriar looks icônicos de carnaval foi promovida pelo "Gshow".

Na publicação, Vini Jr comentou: "A mais braba!" Confira o que disse a influenciadora:

- Na época, falaram que a Luma estava sendo submissa ao marido. Não vejo com esse olhar. Acredito que ela era apaixonada e quis exaltar o marido em um momento em que estava sendo exaltada. Casal é isso: os dois crescem juntos, somam, porque, se não for uma soma, não tem sentido estar junto - disse.

- Não sou nada submissa, dá para perceber, né? Não dependo de homem. Tenho minha vida, minha carreira, meus filhos e estou com a minha coleira aqui, de Vini, porque ele é meu namorado e eu o amo. É isso! Quero que ele faça parte desse momento junto comigo - completou.

Virgínia faz Cosplay de Luma, com coleira que diz: Vini Jr (Foto: Reprodução/Instagram/Virginia)

Quando Virgínia e Vini Jr ficaram juntos?

O affair entre o craque do Real Madrid e a influenciadora e empresária começou em novembro de 2025, quando o casal confirmou os rumores e anunciou o namoro nas redes sociais. Desde então, os dois se encontram sempre que possível, mas Virgínia mora no Brasil.