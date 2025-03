Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Vegetti segurando um saco plástico durante os desfiles da primeira noite do Grupo Especial da Sapucaí. Rapidamente, internautas afirmaram que o capitão do Vasco estava 'catando latinhas' no camarote. No entanto, a história não é essa. O Lance! te explica!

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Diferentemente do que foi noticiado nas redes sociais, Vegetti segurava uma sacola com uma fantasia que sua esposa Joselina recebeu de presente. Não se sabe de qual escola era a fantasia. O capitão vascaíno curtiu o carnaval carioca após um forte desabafo sobre a não expulsão de Wesley no clássico entre Vasco e Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca.

O jogador, que vestia o abadá do camarote, uma calça branca e um chapéu da mesma cor, estava acompanhado de amigos e da esposa. Embora não apareça no vídeo, Philippe Coutinho e a esposa, Ainê, também estavam na avenida com o capitão do Vasco.

continua após a publicidade

Veja o vídeo de Vegetti na Sapucaí

➡️Após folga, elenco do Vasco se reapresenta nesta segunda (3)

Carnaval carioca reúne outros jogadores na Sapucaí

Além de Vegetti e Coutinho, jogadores de Flamengo e Fluminense também compareceram à Sapucaí no domingo. Os uruguaios Facundo Bernal, Joaquín Lavega e Canobbio comemoraram a goleada do Tricolor na avenida.

Pelo Rubro-Negro, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela e Pulgar acompanharam o espetáculo no mesmo camarote dos rivais tricolores. Neymar também compareceu aos desfiles acompanhado de Bruna Biancardi, que está grávida da segunda filha do casal. Atacante foi curtir o 2º dia de Sapucaí.