Vegetti e esposa anunciam que estão no aguardo de mais um filho

Nem só de gols vive o artilheiro Vegetti. Fora dos gramados, o camisa 99 do Vasco também têm motivos para comemorar. Por meio do Instagram, a esposa do atacante, Joselina Bonetti, anunciou que está grávida de mais um menino, que já tem até nome escolhido: Bastian. Este será o segundo filho do casal, que tem Vittorio como o primogênito.

Vegetti e esposa estão esperando mais um filho (Foto: Reprodução/Instagram)

Vegetti pelo Vasco

Segundo levantamento feito pelo "Torcedores.com", Vegetti superou jogadores como Harry Kane, do Bayern de Munique, e o brasileiro Marcos Leonardo, do Al-Hilal. Na análise foram checados os gols de cabeça de todos os jogadores da primeira divisão das oito principais ligas nacionais do mundo: Brasil, Argentina, Inglaterra, Espanha, Itália, França, Alemanha e Arábia Saudita.

Os cinco jogadores com mais gols de cabeça em 2025:

1) Vegetti (Vasco): 6 gols

2) Harry Kane (Bayern de Munique): 5 gols

3) Guirassy (Borussia Dortmund): 5 gols

4) Marcos Leonardo (Al-Hilal): 4 gols

5) Tolisso (Lyon): 4 gols

Esta não é a única estatística que Vegetti está mostrando números animadores. Contra o Puerto Cabello, o atacante se tornou o maior artilheiro do Vasco neste Século. Na história do clube, o argentino é segundo maior goleador, atrás apenas de Villadoniga, uruguaio que balançou a rede 83 vezes com a camisa cruz-maltina.

Vegetti volta à campo neste domingo (27), para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão. O time comandado por Fábio Carille vem de um empate em 0 a 0 contra o Flamengo na rodada passada e precisar vencer se quiser continuar na parte de cima da tabela. O cruz-maltino ocupa a oitava colocação com 7 pontos somados.