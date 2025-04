No último clássico entre Vasco e Flamengo, realizado no sábado (21), pela quinta rodada do Brasileirão, um lance envolvendo o atacante Vegetti, no qual o camisa 99 coloca a mão na bola ao tentar cabecear para o gol, gerou discussões nas redes sociais e entre os comentaristas esportivos. O especialista em arbitragem, Paulo Caravina, analisou a jogada e trouxe o seu ponto de vista sobre a decisão do árbitro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Explicação do lance na visão do especialista

- E é importante todos sabermos que apenas o fato da mão tocar na bola, não configura falta. Tem que ser avaliado o contexto. Nessa do Atacante do Vasco, até fica mais fácil entendermos que é falta, pois é uma mão intencional, onde ele faz o movimento para alcançar a bola. Falta.

Mão nunca é tiro livre indireto (Exceto goleiro dentro da Área), é sempre Tiro Livre Direto. Apenas o fato da mão ser intencional, não configura Cartão Amarelo, ontem mesmo teve uma mão intencional do Defensor do Cruzeiro no ataque que não teve cartão.

continua após a publicidade

Mas na Regra 12 fala que quando o jogador usa a mão de maneira intencional para jogar a bola no gol, mesmo que a bola não entre, essa mão tem que ser advertida com cartão amarelo. Por isso o Claus marcou a Falta e aplicou o Cartão Corretamente ✅.

A mão de Vegetti

Como foi Vasco x Flamengo

Vasco e Flamengo ficaram no empate em 0 a 0 no último sábado (19), no Maracanã, em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão. Os destaques do duelo foram os goleiros Léo Jardim e Agustín Rossi.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou aos sete pontos e ocupa momentaneamente a oitava colocação; o Rubro-Negro, com 11 pontos é vice-líder, somente atrás do Palmeiras, que tem 12.