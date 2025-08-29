Luísa Sonza lança música em homenagem à equipe da NFL

A cantora Luísa Sonza lançou na última quinta-feira (28) uma versão em português do hino de torcida "Red Kingdom", em parceria com o Kansas City Chiefs, equipe da NFL. A canção, intitulada "Red Kingdom BR", já está disponível nas principais plataformas digitais e ganhou também um videoclipe oficial.

Originalmente criada pelo rapper americano Tech N9ne, a música é símbolo dos torcedores dos Chiefs e foi adaptada pela artista brasileira em uma fusão de funk e trap.

— Foi muito especial dar meu toque pessoal ao hit musical do Tech N9ne, que é tão importante para os fãs do Chiefs. Juntar a energia de Kansas City com os ritmos do Brasil foi uma experiência única. Já me considero oficialmente parte da família Chiefs! Vai, Chiefs! — afirmou Sonza.

A vice-presidente executiva e diretora de Mídia e Marketing dos Chiefs, Lara Krug, destacou o objetivo da parceria.

— Estamos em uma missão que coloca a cultura em primeiro lugar, garantindo que o Chiefs Kingdom seja ouvido em todo o mundo, e nossa próxima parada é o Brasil. A parceria com uma superstar global como a Luísa, trazendo sua visão autenticamente brasileira ao hino do Tech, é um jeito fantástico de conectar fãs por meio da música e da paixão. Seja nos estádios ou nas watch parties, "Red Kingdom" virou a trilha sonora dos nossos fãs e agora está ecoando ao redor do mundo — disse.

A iniciativa faz parte da estratégia de internacionalização da franquia, que busca expandir sua marca além do futebol americano tradicional. Além da música, os Chiefs vêm investindo em conteúdos culturais, como a série "The Kingdom", da ESPN, e o filme "Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story", da Hallmark.

A ação acontece na semana em que o Kansas City Chiefs disputa pela primeira vez uma partida no Brasil. O time enfrenta o Los Angeles Chargers no dia 5 de setembro, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O jogo é válido pela primeira rodada da temporada regular da NFL.

