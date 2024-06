Jornalista detona senador por declaração sobre VAR em Botafogo x Palmeiras: ‘Falta neurônio’

Textor reclama da atuação do VAR em Botafogo x Palmeiras, em 2023 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 19:28 • Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista Gian Oddi, da ESPN, criticou uma declaração do senador Carlos Portilho-PL durante a CPI das Apostas, nesta quinta-feira (6). O político questionou a explicação do uso do VAR, dita por Wilson Seneme durante a sessão, e afirmou que a fala do chefe de arbitragem da CBF põe em xeque a partida entre Botafogo e Palmeiras, de 2023.

- Gente, que piada, um senador da república estupefato por ouvir o relato de uma obviedade: a de que o árbitro de campo não assiste no VAR às trocentas imagens disponíveis de um único lance. A crise é séria, mas é de falta de neurônios mesmo. Desisto - comentou Gian.

- Pior é ver uma galera tratando essa informação praticamente protocolar como grande revelação, como algo bombástico. Se fosse só desinformação, ok, mas é uma falta de capacidade de raciocinar que realmente preocupa. Quando ficamos tão burros? - completou.

Na última quarta-feira, Leila Pereira participou da CPI e disparou contra John Textor, do da SAF do Botafogo. O empresário rebateu a presidente do Palmeiras com um vídeo de análise da atuação do VAR no jogo entre as duas equipes. Textor questiona a atuação de Rafael Traci, árbitro de vídeo, na expulsão de Adryelson por falta em Breno Lopes.