Mariana Gross comemora título do Flamengo com surpresa no RJ1

A apresentadora Mariana Gross finalizou a primeira edição do "RJTV" desta segunda-feira (1º) com uma comemoração pelo título do Flamengo na Copa Libertadores. A jornalista, torcedora do clube carioca, entoou o verso "E no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é o campeão mundial".

A apresentadora explicou em sua conta na rede social X por que não estava usando as cores vermelho e preto, como costuma fazer quando o Flamengo conquista títulos.

- Pessoal, hoje não vai ter vermelho e preto, mas, é por um bom motivo. No último bloco do RJ1, teremos uma visita já bem rubro-negra. Não quero ofuscar! - escreveu.

E no final, surpresa revelada! Durante a transmissão ao vivo nos estúdios da TV Globo no Rio de Janeiro, Mariana recebeu o cavalinho do programa "Fantástico"

Flamengo conquista quarta Libertadores

Após vencer a Libertadores de 2025 contra o Palmeiras no último sábado (29), em Lima, no Peru, o Flamengo tornou-se o primeiro clube brasileiro a conquistar quatro títulos da competição continental. A delegação, que retornou no domingo (30) ao Brasil e celebrou o título nas ruas do Rio de Janeiro, se reapresenta nesta segunda-feira (1º) para iniciar a preparação visando os compromissos do mês de dezembro.

