Vasco x Fluminense: vidente crava vencedor e alerta emocional como ponto-chave

Equipes duelam nesta segunda-feira (20), no Maracanã

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/10/2025
04:50
Fernando Diniz - Vasco
imagem cameraAtual técnico do Vasco, Fernando Diniz é ídolo do Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
O vidente Carlos, do canal "Universo Tarot", leu as cartas e apontou quem tem melhores energias e, consequentemente, maior probabilidade de vencer o clássico carioca entre Vasco e Fluminense, disputado no Maracanã. A partida válida pelo Brasileirão será realizada na segunda-feira (20).

O Vasco, mandante da partida, está há quase sete anos sem vencer o Fluminense no Maracanã pelo Brasileirão. O último triunfo nestes moldes foi em 2018, quando o argentino Maxi López marcou o gol que garantiu a vitória por 1 a 0. Desde então, foram cinco confrontos, com três vitórias do Tricolor e dois empates.

🔮Vidente prevê resultado de Vasco x Fluminense
- O resultado desta partida pode ser um empate, as energias do empate estão muito fortes. Se houver vencedor, vejo o Fluminense vencendo o Vasco da Gama - concluiu em sua previsão.

Thiago Silva comemora seu gol no jogo do Fluminense contra o Juventude no Maracanã
Cartas apontam energias melhores para Fluminense do que para o Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Tudo sobre ⚫Vasco x Fluminense🟢

✍️Texto escrito por Pedro Brandão
Vasco e Fluminense voltam a campo nesta segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), para se enfrentar no Maracanã, em clássico válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Record (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).  ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

O duelo coloca frente a frente duas equipes em momentos de reação no campeonato. O Vasco, comandado por Fernando Diniz, vem de duas vitórias consecutivas, a última fora de casa contra o Fortaleza, mesmo com um jogador a menos. O Cruzmaltino subiu para o 9º lugar, com 36 pontos, e tenta se aproximar da parte de cima da tabela.

O Fluminense, por sua vez, chega embalado após a vitória dramática sobre o Juventude, conquistada nos acréscimos com gol de Thiago Silva. O resultado levou o time de Luis Zubeldía à 7ª posição, com 41 pontos, e devolveu confiança ao elenco, que busca uma vaga na próxima Libertadores.

⚽ Prováveis escalações

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Cano.
