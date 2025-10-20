Vasco x Fluminense: vidente crava vencedor e alerta emocional como ponto-chave
Equipes duelam nesta segunda-feira (20), no Maracanã
- Matéria
- Mais Notícias
O vidente Carlos, do canal "Universo Tarot", leu as cartas e apontou quem tem melhores energias e, consequentemente, maior probabilidade de vencer o clássico carioca entre Vasco e Fluminense, disputado no Maracanã. A partida válida pelo Brasileirão será realizada na segunda-feira (20).
Globo confirma narrador e comentaristas da F1 2026; veja nomes
Fórmula 1
Ex-Flamengo, Marcos Braz discute com jornalista em partida da Série B; veja vídeo
Fora de Campo
Flamengo x Palmeiras: quarteto de IA aponta o mesmo placar para o jogo
Fora de Campo
O Vasco, mandante da partida, está há quase sete anos sem vencer o Fluminense no Maracanã pelo Brasileirão. O último triunfo nestes moldes foi em 2018, quando o argentino Maxi López marcou o gol que garantiu a vitória por 1 a 0. Desde então, foram cinco confrontos, com três vitórias do Tricolor e dois empates.
🔮Vidente prevê resultado de Vasco x Fluminense
- O resultado desta partida pode ser um empate, as energias do empate estão muito fortes. Se houver vencedor, vejo o Fluminense vencendo o Vasco da Gama - concluiu em sua previsão.
Tudo sobre ⚫Vasco x Fluminense🟢
✍️Texto escrito por Pedro Brandão
Vasco e Fluminense voltam a campo nesta segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), para se enfrentar no Maracanã, em clássico válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Record (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.
O duelo coloca frente a frente duas equipes em momentos de reação no campeonato. O Vasco, comandado por Fernando Diniz, vem de duas vitórias consecutivas, a última fora de casa contra o Fortaleza, mesmo com um jogador a menos. O Cruzmaltino subiu para o 9º lugar, com 36 pontos, e tenta se aproximar da parte de cima da tabela.
O Fluminense, por sua vez, chega embalado após a vitória dramática sobre o Juventude, conquistada nos acréscimos com gol de Thiago Silva. O resultado levou o time de Luis Zubeldía à 7ª posição, com 41 pontos, e devolveu confiança ao elenco, que busca uma vaga na próxima Libertadores.
⚽ Prováveis escalações
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Cano.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias