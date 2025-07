Vampeta liga para astro irlandês para analisar possível reforço do Flamengo

O Flamengo está atrás de concretizar a contratação do atacante Mikey Johnston, do West Bromwich, da segunda divisão da Inglaterra. Para conhecer mais sobre o possível reforço do clube rubro-negro, o ex-jogador Vampeta, ligou para Robbie Keane, astro do futebol irlandês.

A interação aconteceu durante o programa "Canelada", da rádio Jovem Pan, deste domingo (6). Na ocasião, Vampeta estava acompanhado de Thiago Asmar, o "Pilhado", que assumiu o bate-papo com o ídolo do futebol irlandês, mediante a dificuldade do pentacampeão mundial em falar inglês.

- Oi, Keane. Deixa eu te perguntar uma coisa. Estamos ao vivo em um programa no Brasil, e quero saber, você conhece o jogador Mikey Johnston? É um bom nome para o Flamengo? - perguntou o apresentador.

- Ele é pequeno e muito rápido. É também é bastante habilidoso. É um bom jogador, tem melhorado. Pode ser um grande jogador para um clube brasileiro - disse o ídolo irlandês.

Mikey Johnston no Flamengo?

O Flamengo encaminhou a contratação do atacante irlandês Mikey Johnston, que atuou na última temporada pelo West Bromwich, da segunda divisão da Inglaterra, neste domingo (6). O negócio vai girar em torno de 5 milhões de libras (cerca de 37 milhões de reais, na cotação atual), segundo informações publicadas primeiramente pelo veículo britânico "Express & Star".

O Lance! apurou que o nome do atleta vinha sendo estudado pelo scout rubro-negro, com o aval do diretor de futebol José Boto, que o acompanha desde passagem pelo futebol português entre 2022 e 2023.

Histórico do jogador

O jogador de 26 anos marcou três gols e deu cinco assistências em 42 partidas pelo West Brom na última temporada, sendo 40 na Championship. Johnston é um atacante destro de lado de campo que prefere jogar pela esquerda, mas também já jogou pela direita.

Mikey Johnston foi formado nas categorias de base do Celtic, da Escócia, por onde atuou por 93 partidas, fez 13 gols e distribuiu 12 assistências. O jogador ainda atuou pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, na temporada 2022/23 antes de se juntar ao West Bromwich, na temporada seguinte.

O atacante fez 199 partidas na carreira, incluindo a Youth League da Uefa, e ganhou destaque nos últimos anos. Johnston soma 31 gols e 26 assistências, e teve melhor temporada foi em 2023, quando fez 20 jogos, com sete gols e duas assistências pelo Celtic.