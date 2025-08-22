Mauro Cezar fala sobre possível Flamengo x Racing na Libertadores

Flamengo e Racing são dois dos oito clubes classificados para as quartas de final da Copa Libertadores. Ambos se encontram na mesma chave no caminho até a final, e assim, podem se enfrentar na semifinal do torneio. Diante do cenário, o jornalista Juca Kfouri perguntou a Mauro Cezar Pereira, torcedor declarado dos dois clubes, sobre a possibilidade do confronto.

A interação entre os dois comunicadores aconteceu durante o programa "Posse de Bola", do canal Uol Esporte. Ao responder o questionamento, Mauro Cezar deixou claro a neutralidade para assisitir o confronto e ainda citou embates recentes entre os clubes.

- Mauro Cezar Pereira, pensa em uma possibilidade de uma semifinal da Libertadores entre Racing e Flamengo. Como você ficaria diante disso? - questionou Juca Kfouri.

- Tem duas possibilidades. Fico sentado em casa olhando para a televisão ou no estádio olhando para o campo. Eles já se enfrentaram em 2020 e 2023. Não estava no estádio em nenhum desses jogos, mas sentei e assistir o jogo sem nenhuma interferência. No ponto de vista do torcedor, são coisas distintas - respondeu Mauro Cezar.

Flamengo e Racing na Libertadores

De um lado, a equipe do técnico Filipe Luís garantiu a presença nas quartas de final da Libertadores após eliminar o Internacional. O Rubro-Negro conseguiu construir uma classificação sólida, tendo vencido os dois jogos do confronto contra o Colorado e terminado a série de jogos com três gols marcados e nenhum sofrido.

Por outro lado, o Racing se manteve vivo na Libertadores após uma classificação dramática contra o Peñarol. Com um a menos, a equipe de Avellaneda venceu a equipe uruguaia por 3 a 2, no placar agregado, com direito a um gol nos últimos minutos da segunda partida, dentro do Estádio El Cilindro.

Nas quartas de final, Flamengo e Racing irão enfrentar respectivamente Estudiantes e Vélez. Os confrontos da atual fase do torneio continental vão acontecer entre os dias 16 e 24 de setembro.