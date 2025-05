Vampeta dispara contra reclamação de Filipe Luís: ‘Quer fazer nada’

O Flamengo venceu o Botafogo-PB por 1 a 0, na última quinta-feira (2), no Estádio Castelão, no Maranhão, pela partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Contudo, após o triunfo, o treinador Filipe Luís criticou a logística do clube rubro-negro para a partida. A fala do técnico foi criticada pelo ex-jogador Vampeta.

Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio "Jovem Pan", o antigo volante questionou a reclamação do treinador rubro-negro. Para Vampeta, atualmente jogadores e membros da comissão técnica tem reclamado demais de questões extracampo.

- Vivemos em um país continental e o Filipe Luís precisa saber disso. E sabe. Uma viagem para o Maranhã é difícil. É um voo de mais ou menos 3h30, que pode chegar a 4h. Não tem como chegar antes, só se pegar aqueles supersônicos, aí dura 30 minutos - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Acho que hoje é muita reclamação para tudo. Os caras querem ganhar um milhão, até dois, e não querem fazer nada. Se joga quarta, tá cansado, domingo, cansado, é culpa do calendário, é culpa do gramado. Se colocarem eles ganhando dinheiro e na Bahia, com uma rede e água de coco, vão reclamar também - concluiu.

O que disse Filipe Luís?

- O que me deixou triste foi a logística. Foi um desastre. Chegamos muito tarde. Depois, a falta de organização para entrar no hotel e com os torcedores, levou quase uma hora. É uma coisa que precisamos melhorar. Por outro lado, essa festa da torcida aponta que eles estão fechados e encantados com o nível de apresentação dos jogadores. Isso me deixa feliz - disse o treinador do Flamengo.

Próxima partida entre Flamengo x Botafogo-PB

Com a vitória no Maranhão, o time do técnico Filipe Luís construiu uma boa vitória para o segundo confronto entre as equipes. Flamengo e e Botafogo-PB voltam a se enfrentar no próximo dia 21 de maio, no Estádio Maracanã. Na ocasião, o clube carioca precisa apenas de um empate para se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil.