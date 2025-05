Pai de Joshua comemora estreia e gol do filho pelo Flamengo: ‘Passou um filme’

Joshua foi o grande destaque do Flamengo na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jovem estreou como profissional e, logo de cara, fez o gol da vitória do rubro-negro fora de casa. Em entrevista ao Lance!, o pai do meia-atacante, Eddie, contou como foi acompanhar o primeiro jogo e gol do filho.

— A sensação de ver o primeiro gol do Joshua foi um misto de sentimentos. A emoção de ver o teu filho ali, jogando futebol desde os cinco anos de idade, sonhando com esse dia… no começo parece que esse dia vai demorar, e quando você menos espera, esse dia chega e acontece o que aconteceu ontem. Primeiro de maio de 2025, estreia dele como jogador de futebol profissional e gol na estreia, então foi algo imensurável, e vai ficar na nossa memória para sempre, algo que jamais vai ser apagado. Então, a sensação foi muito essa, de gratidão, gratidão a Deus, gratidão aos amigos, ao Flamengo, a todos os treinadores que ele passou, ao Felipe, que deu essa oportunidade para ele. Essa foi a sensação, gratidão — afirmou o pai de Joshua.

Eddie afirmou ainda que foi a realização de um sonho ver o filho em campo e marcando pelo Flamengo. Ele revelou que não queria que Joshua se profissionalizasse no futebol, mas o garoto amou o esporte, e "o futebol também o amou".

— É a realização de um sonho, né? Como eu disse aqui, ele faz isso desde cinco anos de idade, ele começou a amar o futebol. E eu brinco sempre com ele que ele amou o futebol, mas o futebol também amou ele. Eu não queria que ele jogasse futebol. Joguei futebol, eu sei que futebol não é fácil, é duro. Você tem que abrir mão de muitas coisas. É o que ele faz hoje, abrir mão de muitas coisas. Não é um adolescente, não foi uma criança normal. Não é um adolescente normal, porque tem que abrir mão de muitas coisas. Então, perder algumas coisas, aniversário de amigos, de familiares, para estar ali exercendo — compartilhou Eddie.

— Então, é esse sentimento, o momento de realização de um sonho, de ver ele ali. Passou um filme. Deu um déjà vu, passou aquele filme na cabeça, ele começando a jogar quando chegou no Flamengo, com 10 para 11 anos. A estreia dele no Flamengo com 10 anos e pouco, ele fez três gols… passou um filme, cara, um filme de toda a história dele — completou o pai de Joshua.

Joshua pelo Flamengo

Joshua foi o responsável pela vitória do Flamengo em cima do Botafogo-PB por 1 a 0 nesta quinta-feira (1º), pela Copa do Brasil. O jovem de 17 anos fez a estreia pelo profissional e balançou as redes aos 39 minutos da segunda etapa, no Estádio Castelão, em São Luís (MA).

Com mais de 100 gols nas categorias de base, Joshua atua com a camisa rubro-negra desde janeiro de 2018. No primeiro ano de Filipe Luís no Flamengo como treinador, na categoria sub-17, o meia-atacante era o grande destaque da equipe. O camisa 10, inclusive, acertou a sua cobrança de pênalti na final da Copa Rio Sub-17 em São Januário. Em 2024, ele marcou 20 gols em 26 partidas.

