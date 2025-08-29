Corinthians leva vantagem histórica contra Athletico na Arena da Baixada

O Corinthians venceu o Athletico-PR por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, disputado na Arena da Baixada. Com o resultado, o Timão ainda ampliou uma marca importante atuando fora de casa.

Em 25 confrontos, o time paulista conquistou 10 vitórias, empatou seis vezes e sofreu nove derrotas, resultando em um aproveitamento de 48%. Ao longo desses jogos, o Timão marcou 30 gols, média de 1,2 por partida, e sofreu 29, praticamente o mesmo índice de gols sofridos. Os números mostram um desempenho competitivo, com ligeira vantagem histórica para o Athletico no saldo de confrontos, mas sem ampla superioridade de nenhum dos lados.

Analisando o período após a reforma do estádio para a Copa do Mundo, o Corinthians apresenta ainda melhores números. Em 12 partidas disputadas, a equipe conquistou 6 vitórias, empatou dois e perdeu apenas quatro, atingindo um aproveitamento de 56%. O desempenho ofensivo se manteve consistente, com 12 gols marcados, média de 1 por jogo, enquanto a defesa melhorou significativamente, sofrendo apenas oito gols, média de 0,7 por partida.

Corinthians em partidas oficiais vs Athletico na Arena da Baixada

25 jogos 10V | 6E | 9D 48% de aproveitamento 30 gols marcados (1.2 por jogo) 29 gols sofridos (1.2 por jogo)

Corinthians em partidas oficiais na Arena da Baixada (após reforma para a Copa do Mundo)

12 jogos 6V | 2E | 4D 56% de aproveitamento 12 gols marcados (1.0 por jogo) 8 gols sofridos (0.7 por jogo)

Mesmo como visitante, o Corinthians tomou a iniciativa no início do confronto. Nos primeiros 15 minutos, o Timão chegou a ter 81% da posse de bola. A primeira boa chance do clube alvinegro foi com Maycon, em finalização fora de área que por pouco não acertou o canto do gol defendido por Santos.

O Athletico melhorou no duelo. Em sua primeira oportunidade, aos 19 minutos, Léo Derick fez boa jogada pela esquerda, cruzou, Luis Fernando entrou sozinho na área e finalizou por cima do gol. O Furacão foi ficando a vontade na partida e teve suas, poucas, mais boas chances. Riveros fez boa jogada na grande área, finalizou e Hugo Souza defendeu.

Metódico, as principais jogadas do Corinthians passavam sempre pelos pés do Garro, que na ausência de Memphis, que começou no banco de reservas, e Yuri Alberto, era o mais criativo do lado alvinegro. O argentino ficou próximo do gol no final do primeiro tempo, quando finalizou da grande área e Santos fez boa defesa novamente.

Arena da Baixada (Foto: Robson Mafra/AGIF)

Dorival Júnior mudou o esquema tático no segundo tempo. O treinador alvinegro colocou Cacá no lugar de Charles, e liberou os laterais. A tentativa surtiu efeito aos 12 minutos da etapa final. Vitinho lançou na área, Matheuzinho alcançou, cruzou para o meio e Gui Negão completou para as redes. Foi o terceiro gol do jovem da base em três partidas.

O Athletico Paranaense teve sua melhor chance da segunda etapa aos 23 minutos. Riveros dividiu com Gustavo Henrique dentro da área, acabou ajeitando com a mão na queda e Benavidez finalizou para marcar. Wilton Pereira Sampaio anulou o gol após revisão do VAR.

Memphis entrou aos 30 minutos, e voltou a jogar após 20 dias. Em desvantagem, o Athletico passou a pressionar o Corinthians em busca do empate. Nos acréscimos, Patrick cabeceou na pequena área e Hugo Souza fez grande defesa para manter a vitória.