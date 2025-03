Neymar quebra mistério e solta vídeo da canção misteriosa; assista

Na última quarta-feira (12), Neymar fez um post misterioso, unindo a legenda "Vem coisa boa por aí. #NossaCanção" com a foto de um violão em um estúdio musical. Nesta sexta-feira (14), o camisa 10 quebrou o silêncio e deu detalhes sobre o que seria a #NossaCanção. A hashtag foi uma estratégia para anunciar Neymar como embaixador da Canção, marca de alimentos que já patrocina o Santos.

A Canção, 6º maior frigorífico do Brasil, tem a logomarca estampada na omoplata do uniforme do Santos, em todas as competições do futebol masculino e agora passará a ter Neymar como seu principal modelo. O contrato vai até o final de 2026.

Retorno de Neymar alavanca patrocínios

A volta de Neymar ao Santos repercutiu de forma positiva dentro e fora dos campos. Para além do reforço técnico do Peixe para a temporada, a chegada do craque ao Brasil abriu uma janela de possibilidades para movimentações comerciais envolvendo o jogador e o próprio clube.

Desde o momento de sua chegada ao Brasil, Neymar passou a fazer ativações publicitárias. Antes mesmo de ser apresentado pelo Santos na Vila Belmiro, o jogador promoveu duas ações comerciais com o Mercado Livre. No estádio, sua chegada atraiu diversos novos patrocinadores para o Peixe, que impulsionou em 400% o valor dos espaços publicitários da equipe.

No dia de sua estreia, o alvinegro anunciou horas antes duas novas marcas para suas camisas. A Havan, loja de departamento brasileira, assinou contrato para estampar sua marca na frente da camisa, enquanto a Loovi Seguros adquiriu o espaço dentro do número do uniforme.

Para além dos contratos com marcas, a presença de Neymar se tornou um fator crucial para aumentar o tempo de exposição do próprio Santos durante os jogos na temporada. A Record, por exemplo, escolheu Vasco x Santos como o jogo que abrirá o Brasileirão na emissora, enquanto bateu seu recorde de transmissão na semifinal do Paulistão, entre Corinthians x Santos.

A CazéTV, do streamer Casimiro Miguel, teve seu maior pico de audiência simultânea no jogo de reestreia de Neymar, contra o Botafogo-SP, quando teve 3,7 milhões de contas ativas no canal do YouTube.