De acordo com o Portal LeoDias, Neymar foi visto com várias mulheres em uma festa que acontecia em uma chácara na cidade de Araçoiaba, interior de São Paulo, na última segunda-feira (10). Após a polêmica ganhar grande repercussão nas redes sociais, Neymar fez um post no Instagram por volta de 1h (de Brasília), sozinho, aparentemente em casa, apenas relaxando no sofá assistindo uma "novelinha".

Ainda segundo o mesmo portal, o jogador estaria vivendo uma crise no relacionamento com Bruna Biancardi. Os vídeos de Neymar na festa teriam chegado em Bruna Biancardi, o que teria incomodado a influenciadora.

O pai de Neymar, que teria marcado presença na festa, tentou acalmar os ânimos afirmando que o filho não havia feito nada de errado. Grávida de alguns meses da sua filha com Neymar, Bruna foi fotografada com amigas em um restaurante durante a noite em que a polêmica veio a tona.

Presente em festa no Carnaval, Neymar foi ausência em jogo do Santos

Na última semana, alguns torcedores do Santos criticaram a postura de Neymar durante o Carnaval. Na ocasião, o atleta recebeu folga e curtiu o feriado no Rio de Janeiro. Ao lado de Bruna Biancardi, o jogador foi ao Sambódromo da Marquês de Sapucaí, sendo convidado para um dos camarotes.

O problema é que, durante a festa do Carnaval, Neymar estava com um desconforto na coxa esquerda e foi desfalque na eliminação do Santos contra o Corinthians pela semifinal do Paulistão. A torcida santista ficou na bronca após ver Neymar no Rio enquanto não estava em recuperação para jogar a decisão.