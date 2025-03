RMP alfineta Neymar: ‘Lesão não impediu de ir ao carnaval’

Referência da equipe, o capitão Neymar começou o clássico contra o Corinthians pelo Paulistão no banco de reservas. A ausência se deu devido dores musculares na perna. O jornalista Renato Maurício Prado, relembrou a ida do camisa dez a Sapucaí e criticou: “A lesão não o impediu de ir ao Carnaval”.

Neymar esteve na Sapucaí antes de Corinthians x Santos

Um dia após garantir a classificação do Santos à semifinal do Paulistão, o atacante Neymar viajou até o Rio de Janeiro para curtir o 2º dia de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí. Ao lado de Bruna Biancardi, o jogador era um dos convidados do Camarote Rio.

Antes de comparecer à Sapucaí, Neymar dividiu com seus fãs um momento de recuperação utilizando um método de Cristiano Ronaldo: uma bota de recuperação da marca Avanutri.

