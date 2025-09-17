Vacilos de titulares do Atlético-MG contra o Bolívar repercutem: ‘Juvenis’

O Atlético-MG empatou com o Bolívar por 2 a 2, nesta quarta-feira (17), em La Paz, na Bolívia, pelo jogo de ida do confronto das quartas de final da Copa Sul-Americana. Durante o confronto, dois vacilos de titulares do clube mineiro chamaram atenção dos torcedores nas redes sociais.

O Galo abriu 2 a 0 durante o primeiro tempo do confronto. Contudo, na segunda etapa, mesmo com um jogador, o time mineiro cedeu o empate. A reviravolta da equipe boliviana foi protagonizada na segunda etapa, onde teve dois pênaltis marcados ao próprio favor.

O primeiro aconteceu aos 22 minutos, quando Lyanco tocou com a mão na bola dentro da área. Imediatamente, a arbitragem marcou a penalidade, que foi desperdiçada por Cauteruccio. O atacante do Bolívar acertou o travessão na cobrança.

Posteriormente, foi a vez de Igor Gomes cometer o mesmo erro do companheiro, e também, abriu o braço na área. Um novo pênalti foi marcado após o outro toque de mão. Desta vez, Dorny Romero realizou a cobrança com sucesso.

Nas redes sociais, torcedores do Atlético-MG não perdoaram Lyanco e Igor Gomes pelos pênaltis. Veja a repercussão das jogadas abaixo:

Como foi Bolívar x Atlético-MG?

Texto por: Márcio Iannacca

Apesar da altitude de quase quatro mil metros, o Galo começou tentando controlar a posse de bola, enquanto os bolivianos apostavam na familiaridade com as condições para pressionar em velocidade. O primeiro lance de perigo aconteceu aos 16 minutos, quando Cauteruccio recebeu dentro da área, girou e bateu firme, exigindo boa defesa de Everson

O Atlético teve um susto aos 32 minutos, quando Cuello caiu sobre o tornozelo em dividida e deixou o campo com dores, sendo substituído por Caio Paulista. Pouco depois, aos 40, Cataño arriscou de fora e obrigou Everson a mais uma defesa difícil.

Quando o Bolívar parecia mais próximo do gol, o Galo aproveitou um contra-ataque. Aos 44, Gustavo Scarpa cruzou na medida para Alexsander completar: 1 a 0. Nos acréscimos, Scarpa voltou a ser decisivo. Em cobrança de falta, colocou a bola na cabeça de Vitor Hugo, que ampliou a vantagem para 2 a 0 antes do intervalo.

Na volta do segundo tempo, os bolivianos reagiram rápido. Logo aos dois minutos, Robson Matheus subiu alto após escanteio e diminuiu. O jogo ficou ainda mais movimentado quando Gariglio foi expulso aos 11 minutos, após entrada dura em Caio Paulista revisada pelo VAR.

Mesmo com um a menos, o Bolívar seguiu no ataque. Aos 22, Lyanco bloqueou com o braço dentro da área, mas Cauteruccio desperdiçou o pênalti ao acertar o travessão. A insistência rendeu frutos aos 40 minutos. Em novo cruzamento, a bola tocou no braço de Igor Gomes, e o árbitro assinalou outro pênalti. Romero bateu com calma, deslocou Everson e garantiu o empate em 2 a 2.

O resultado deixou a disputa aberta. No jogo de volta, em Belo Horizonte, o Atlético-MG precisará vencer para avançar sem depender dos pênaltis, enquanto o Bolívar aposta na força da primeira partida para surpreender fora de casa.