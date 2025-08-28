Relembre atuação de Jean Lucas aos olhares de Ancelotti antes da convocação

Antes de ser convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, Jean Lucas foi visto de perto por Carlo Ancelotti na vitória do Bahia contra o Santos por 2 a 0, na tarde do último domingo, na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão. O treinador italiano estava em Salvador em meio a uma extensa viagem para conhecer a cultura e o futebol brasileiro.

Jean Lucas jogou os 90 minutos e não fez feio diante do treinador, mas esteve longe de uma tarde mágica com a camisa tricolor, como já virou rotina desde 2024. Com boas arrancadas e iniciativas para construção de jogadas, o meia mostrou bom porte físico e muita qualidade com a bola nos pés. Ele também foi importante na marcação e teve mérito no jogo quase perfeito defensivamente do Bahia, que não deu espaços para um Santos apático.

De acordo com a plataforma Sofascore, ele acertou 20 passes de um total de 28 (71%), tentou dar três dribles e acertou dois, além de ter ganho seis de 11 duelos pelo chão contra os adversários, com uma interceptação.

— Acho que o time estava mais cansado que o normal, é um time que vem se desgastando demais. Mesmo assim Jean jogou 90 minutos, ficou em campo bem, mostra que é um jogador que tem capacidade, sim, de vestir a camisa da Seleção — elogiou Ceni logo depois da partida.

A temporada de Jean Lucas pelo Bahia

Com 41 jogos disputados nesta temporada e 102 ao todo com a camisa do Bahia, Jean Lucas ganhou total confiança de Rogério Ceni e tem status de insubstituível no time tricolor. Apesar de ser volante, o camisa 6 também tem funções ofensivas importantes, não à toa é o segundo maior artilheiro da história do Bahia na Libertadores com quatro gols, todos marcados neste ano. Só Charles, outro que já vestiu a amarelinha, supera esse número, com seis bolas nas redes. Em 2025, são seis gols, uma assistência e 3138 minutos jogados.

Mas a estrela de Jean brilha há mais de um ano. Desde a sua chegada, no início de 2024, Jean Lucas marcou 15 gols e deu sete assistências. A melhor temporada da carreira foi justamente no ano passado, quando fez 61 jogos sob o comando de Ceni, balançou as redes nove vezes e deu seis passes para gols.

Não é à toa que o Bahia volta a ter um jogador convocado para a Seleção depois de 34 anos. O último foi o meia Luis Henrique, que estava no elenco durante a Copa América de 1991.

Com uma motivação a mais, Jean Lucas vai entrar em ação novamente a partir das 19h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), quando o Bahia enfrenta o Fluminense, na Arena Fonte Nova, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

— É uma motivação enorme para um jogo tão importante. A Copa do Brasil é um objetivo grande que temos e, sem dúvida, estarei ainda mais motivado e feliz para encarar esse desafio — destacou o atleta após a convocação.