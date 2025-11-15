Celso Corrêa de Barros, ex-presidente da Unimed-Rio e figura emblemática no Fluminense, faleceu na tarde deste sábado (15). Sua última publicação nas redes sociais (21h atrás), foi uma declaração emotiva dirigida à Seleção Brasileira sub-17 e aos seus amigos que trabalham na comissão técnica da equipe.

"Parabéns aos meninos da Seleção Sub-17, que avançaram às oitavas de final do Mundial! Um abraço especial ao meu querido amigo e grande tricolor, Branco, Coordenador de Seleções de Base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Branco, espero um dia ter novamente o privilégio de trabalhar ao seu lado no nosso amado Fluminense. Um grande abraço também ao excelente Dudu Patetuci, treinador da nossa Seleção Sub-17. "

O último jogo da Seleção Brasileira sub-17 foi contra o Paraguai, nesta sexta (14), pelas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA, no Catar. A partida terminou em 0 a 0 no tempo regulamentar, e o Brasil avançou após vencer por 5 a 4 nos pênaltis.

Celso Barros em Rafael Rolim em laçamento da chapa para eleição no Fluminense (Foto: Reprodução)

Quem é Celso Barros?

Celso Corrêa de Barros é ex-diretor do Sindicato de Médicos do Rio de Janeiro, ex-diretor da Unimed e ex-vice-presidente geral do Fluminense. O médico ficou conhecido principalmente por sua importante atuação no setor da saúde e no futebol brasileiro.

À frente da Unimed-Rio por muitos anos, ele se tornou uma das figuras mais influentes do Fluminense durante a célebre parceria entre a cooperativa e o clube, período em que investimentos robustos possibilitaram a contratação de grandes nomes e a conquista de títulos importantes

Dono de forte presença nos bastidores, Celso Barros ganhou notoriedade por participar ativamente das decisões do clube, chegando inclusive a se candidatar à presidência do Fluminense. Sua trajetória também acumulou polêmicas, como processos judiciais relacionados à gestão da Unimed, mas isso nunca diminuiu seu peso histórico na relação entre empresa e clube.

Até hoje, seu nome é lembrado como símbolo de uma era de ambição esportiva e transformação estrutural no tricolor carioca.