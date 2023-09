O momento conturbado de Jorge Jesus no Al-Hilal, vaiado após o empate com o Damac, reacendeu os ânimos de rubro-negros que ainda sonham com um retorno do Mister ao Flamengo. A turbulência do português no clube saudita ocorre paralelamente ao desgaste de Jorge Sampaoli à frente da equipe carioca - que não permanecerá no cargo para próxima temporada - e faz o torcedor voltar a acreditar no regresso do treinador para dar continuidade ao trabalho de 2019/20.