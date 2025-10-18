Palmeiras viaja para duelo contra o Flamengo com liderança garantida; veja cenários

Com a goleada conquistada no Allianz Parque, o Palmeiras viaja para encarar o Flamengo no Rio de Janeiro com a liderança do Brasileirão garantida, independentemente do resultado do confronto deste domingo (19).

Com 61 pontos conquitados após 27 partidas, a equipe liderada por Abel Ferreira possui três pontos de vantagem em relação ao rival carioca, mas tem duas vitórias de vantagem na competição, o que mantém o time na primeira posição mesmo em casa de derrota.

No duelo entre os clubes no primeiro turno, porém, o Flamengo levou a melhor. No Allianz Parque, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, com gols de Arrascaeta, em cobrança de pênalti, e Ayrton Lucas.

As equipes se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Em caso de vitória no Rio de Janeiro, o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, encerrará um jejum de dez anos sem triunfos fora de casa diante do rival.

Palmeiras venceu o Bragantino por 5 a 1 na última rodada do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Cenários do Palmeiras

Vitória: abre seis pontos de vantagem para o Flamengo

Empate: permanece com três pontos de vantagem para o Flamengo

Derrota: equipes empatam em pontos, mas o Palmeiras segue líder devido ao número de vitórias

Weverton desfalca o Palmeiras com lesão na mão

Titular e uma das referências técnicas do Palmeiras, Weverton sofreu uma fissura na mão direita e será desfalque contra o Flamengo. Com isso, a tendência é que Carlos Miguel, contratado na última janela de transferências, seja o titular da meta alviverde. Marcelo Lomba surge como outra opção para a comissão técnica.

- O goleiro Weverton sofreu uma fissura na mão direita e será submetido a um tratamento conservador aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance - afirmou o clube em nota oficial.

De acordo com a apuração da reportagem, Weverton não será submetido a cirurgia neste momento, e há expectativa de que o goleiro retorne aos gramados ainda nesta temporada.