menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Tragédia em estádio de futebol no Peru deixa 60 feridos e um morto

Imprensa divulgou que um muro do estádio desabou, clube nega

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 04/04/2026
09:52
Torcida no Estádio Villanueva, Alianza Lima (Foto: Reprodução/X/AlianzaLima)
imagem cameraTorcida no Estádio Villanueva, Alianza Lima (Foto: Reprodução/X/AlianzaLima)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um dia antes de um clássico do futebol peruano, entre Alianza Lima e Universitario, o Estádio Villanueva, no Peru, foi palco de uma tragédia. Durante um evento de "agitação de bandeiras", na arena conhecida como "Matute", os torcedores estavam apoiando o último treino da equipe antes da partida.

continua após a publicidade

Muitos veículos da imprensa peruana divulgaram que o acidente aconteceu porque um muro do estádio desabou em cima dos torcedores. No entanto, o clube divulgou uma nota oficial oferecendo suas condolências e afirmando que, até agora, nenhuma falha estrutural no estádio foi detectada.

Confira o recado que o Alianza Lima emitiu: (Traduzido para o português)

"Em relação ao acidente ocorrido no dia de hoje no Estádio Alejandro Villanueva, durante um bandeiraço da torcida, cumprimos informar o seguinte:

continua após a publicidade
    1.
  1. Lamentamos profundamente o ocorrido e expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares da pessoa falecida, assim como nossa solidariedade com as pessoas que ficaram feridas.
    2. 2.
  2. Desde o primeiro momento, foram ativados de maneira imediata os protocolos de segurança e atendimento de emergências, prestando assistência oportuna aos afetados e a seus familiares.
    3. 3.
  3. Estamos colaborando de forma plena e transparente com as autoridades competentes, a fim de contribuir para o esclarecimento dos fatos, que estão sob investigação, com total transparência.
    4. 4.
  4. Cabe destacar que, de acordo com as informações preliminares disponíveis, o fato ocorrido não está relacionado à queda de muros nem a falhas estruturais do recinto esportivo.
    5. 5.
  5. Reafirmamos nosso compromisso de manter a opinião pública informada sobre o desenvolvimento dos acontecimentos."

Aposte nos jogos do Brasileirão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Estádio Villanueva, Alianza Lima (Foto: Reprodução/X/AlianzaLima)
Estádio Villanueva, Alianza Lima (Foto: Reprodução/X/AlianzaLima)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O evento que acontecia no estádio, "a agitação de bandeiras", é algo tradicional do futebol peruano. A equipe estava realizando um treino aberto, com a torcida presente e apoiando os jogadores antes do clássico.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias