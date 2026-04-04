Tragédia em estádio de futebol no Peru deixa 60 feridos e um morto

Um dia antes de um clássico do futebol peruano, entre Alianza Lima e Universitario, o Estádio Villanueva, no Peru, foi palco de uma tragédia. Durante um evento de "agitação de bandeiras", na arena conhecida como "Matute", os torcedores estavam apoiando o último treino da equipe antes da partida.

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Muitos veículos da imprensa peruana divulgaram que o acidente aconteceu porque um muro do estádio desabou em cima dos torcedores. No entanto, o clube divulgou uma nota oficial oferecendo suas condolências e afirmando que, até agora, nenhuma falha estrutural no estádio foi detectada.

Confira o recado que o Alianza Lima emitiu: (Traduzido para o português)

"Em relação ao acidente ocorrido no dia de hoje no Estádio Alejandro Villanueva, durante um bandeiraço da torcida, cumprimos informar o seguinte:

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1 . Lamentamos profundamente o ocorrido e expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares da pessoa falecida, assim como nossa solidariedade com as pessoas que ficaram feridas. 2 . Desde o primeiro momento, foram ativados de maneira imediata os protocolos de segurança e atendimento de emergências, prestando assistência oportuna aos afetados e a seus familiares. 3 . Estamos colaborando de forma plena e transparente com as autoridades competentes, a fim de contribuir para o esclarecimento dos fatos, que estão sob investigação, com total transparência. 4 . Cabe destacar que, de acordo com as informações preliminares disponíveis, o fato ocorrido não está relacionado à queda de muros nem a falhas estruturais do recinto esportivo. 5 . Reafirmamos nosso compromisso de manter a opinião pública informada sobre o desenvolvimento dos acontecimentos."

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Estádio Villanueva, Alianza Lima (Foto: Reprodução/X/AlianzaLima)

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O evento que acontecia no estádio, "a agitação de bandeiras", é algo tradicional do futebol peruano. A equipe estava realizando um treino aberto, com a torcida presente e apoiando os jogadores antes do clássico.