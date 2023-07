Em jogo de pouca inspiração, Internacional e Palmeiras não saem do 0 a 0 e deixam torcedores insatisfeitos para os dois lados. A revolta dos colorados, no entanto, tem nome e sobrenome: Mano Menezes. O técnico se tornou alvo de novos protestos nas redes sociais após a partida desta 15ª rodada do Brasileirão.