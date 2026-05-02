Ex-zagueiro Piqué é xingado durante apresentação de Shakira no Rio; veja
Cantora colombiana foi traída pelo ex-jogador em 2022
O ex-zagueiro Piqué foi xingado pela multidão que tomou as areias de Copacabana para o show de Shakira, neste sábado (2). Durante um discurso direcionado para mulheres, o público hostilizou o espanhol, que traiu a cantora colombiana em 2022.
Após a música "Te Felicito", que é uma indireta para o ex-zagueiro, Shakira mandou um recado às mulheres. Durante a declaração da cantora, o público entoou o cântico: "Ei, Piqué, vai tomar no **". O assunto rapidamente viralizou nas redes.
Para qual time Shakira torce?
Nascida em Barranquilla, na Colômbia, Shakira é torcedora declarada do Junior Barranquilla. A cantora nunca escondeu a paixão pelo clube e, ao longo dos anos, já apareceu diversas vezes vestindo a camisa da equipe.
Além das fotos com o uniforme, ela também costuma celebrar conquistas do Junior nas redes sociais, reforçando a ligação com o time de sua cidade natal. A relação é tão forte que a artista ganhou até um monumento nos arredores do Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, casa do clube — palco que também já recebeu apresentações da cantora.
Um dos momentos mais marcantes dessa conexão com o futebol aparece no clipe da música La Bicicleta, onde Shakira veste a camisa do Junior, misturando cultura pop e paixão esportiva.
