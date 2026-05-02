Fora de Campo

Ex-zagueiro Piqué é xingado durante apresentação de Shakira no Rio; veja

Cantora colombiana foi traída pelo ex-jogador em 2022

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/05/2026
23:44
Shakira durante apresentação no Rio de Janeiro (Foto: Pablo PORCIUNCULA/AFP)
Shakira durante apresentação no Rio de Janeiro (Foto: Pablo PORCIUNCULA/AFP)
O ex-zagueiro Piqué foi xingado pela multidão que tomou as areias de Copacabana para o show de Shakira, neste sábado (2). Durante um discurso direcionado para mulheres, o público hostilizou o espanhol, que traiu a cantora colombiana em 2022.

Após a música "Te Felicito", que é uma indireta para o ex-zagueiro, Shakira mandou um recado às mulheres. Durante a declaração da cantora, o público entoou o cântico: "Ei, Piqué, vai tomar no **". O assunto rapidamente viralizou nas redes.

Veja as reações nas redes:

Para qual time Shakira torce?

Nascida em Barranquilla, na Colômbia, Shakira é torcedora declarada do Junior Barranquilla. A cantora nunca escondeu a paixão pelo clube e, ao longo dos anos, já apareceu diversas vezes vestindo a camisa da equipe.

Além das fotos com o uniforme, ela também costuma celebrar conquistas do Junior nas redes sociais, reforçando a ligação com o time de sua cidade natal. A relação é tão forte que a artista ganhou até um monumento nos arredores do Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, casa do clube — palco que também já recebeu apresentações da cantora.

Um dos momentos mais marcantes dessa conexão com o futebol aparece no clipe da música La Bicicleta, onde Shakira veste a camisa do Junior, misturando cultura pop e paixão esportiva.

Piqué e Shakira
Piqué e Shakira namoraram por 12 anos (Foto: Divulgação/Instagram)

