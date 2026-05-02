Torcida do Cruzeiro manda recado a Artur Jorge após derrota para o Atlético-MG

O Cruzeiro perdeu para o Atlético-MG por 3 a 1, na noite deste sábado (2), em jogo válido pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores do Cabuloso mandaram recados ao técnico Artur Jorge depois do duelo.

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Os gols foram marcados por Minda, Cassierra e Maycon, e Kaio Jorge. A partida entre Cruzeiro e Atlético-MG foi marcada ainda por três expulsões: duas do lado celeste (Kaiki e Arroyo) e uma do lado alvinegro (Lyanco).

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Nas redes sociais, torcedores do Cruzeiro mandaram um recado ao técnico Artur Jorge após derrota no clássico disputado no Mineirão. Veja os comentários abaixo:

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Maycon celebra gol em Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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Como foi o jogo entre Cruzeiro e Atlético-MG

O Cruzeiro teve a posse da bola no início do clássico, mas em dez minutos não exigiu nenhuma defesa de Everson. Do outro lado, na primeira chance, o Alvinegro marcou. Bernard arrancou pela esquerda e passou para Lodi, que cruzou, Cassierra escorou e Alan Minda abriu o placar. Enquanto a Raposa corria atrás do prejuízo, o Galo seguia focado nos contra-ataques para tentar ampliar em Cruzeiro x Atlético-MG.

Em uma dessas escapadas, Kaiki tocou Minda na área e Flávio Rodrigues de Souza, após revisão no VAR, assinalou pênalti. Maycon deslocou Otávio, bateu canto esquerdo e fez 2 a 0. Mesmo com mais de 70% de posse de bola, o Cruzeiro finalizou no gol pela primeira vez apenas aos 40 minutos, quando Gerson chutou de fora da área para defesa de Everson em Cruzeiro x Atlético-MG.

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Sem alterações, os donos da casa voltaram dos vestiários mais agudos, mas com os mesmos problemas no ataque. Enquanto isso, o Atlético-MG buscava os contra-golpes em velocidade. Aos 21 minutos, a missão que já era difícil para a Raposa ficou ainda mais complicada quando Arroyo recebeu dois cartões amarelos em dois minutos e foi expulso.

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Instantes depois, Lodi fez bom cruzamento para Cassierra, que venceu a marcação de Kaiki e cabeceou na pequena área para fazer 3 a 0. Com a desvantagem grande, a equipe celeste perdeu a cabeça e seu lateral-direito quando Kaiki deu entrada forte em Natanael. O clima que no primeiro tempo pareceu mais ameno esquentou de vez quando Lyanco foi expulso por receber seu segundo cartão amarelo por entrada em Bruno Rodrigues. Na saída, o zagueiro discutiu com o companheiro Renan Lodi. Aos 39 minutos, o Cabuloso diminuiu com Kaio Jorge, de pênalti, e fechou a conta do clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG.