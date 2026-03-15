Organizada do Cruzeiro marca protesto contra Tite: 'Não dá mais'

Logo após o empate do Cruzeiro com o Vasco em 3 a 3, a maior torcida organizada da equipe anunciou que realizará um protesto na Toca da Raposa II nesta segunda-feira (16). Em nota, a organização pediu a saída do técnico Tite.

continua após a publicidade

– Tivemos paciência — mais do que deveríamos. Através do diálogo e acreditando no trabalho, no tempo e na sequência, usamos isso para segurar a pressão que toda a Nação Azul coloca sobre nós, por sermos linha de frente e voz da torcida – escreveu a organizada.

– Mas chegou o momento em que não dá mais. Não dá para confiar que vai dar certo ou que será diferente. Queremos a demissão imediata de Tite e de toda a sua comissão técnica. Convocamos toda a torcida para um PROTESTO amanhã na porta da Toca da Raposa II, a partir das 15h – informaram.

continua após a publicidade

Confira a íntegra da nota da organizada do Cruzeiro

"PROTESTO GERAL – DEMISSÃO DO TÉCNICO TITE E SUA COMISSÃO

Hoje, 15 de março de 2026, após mais um resultado negativo do Cruzeiro jogando em casa, a realidade do clube já não é mais apenas o Campeonato Mineiro. A cada rodada, o Cruzeiro fica mais distante de seus objetivos nas competições da temporada.

Tivemos paciência — mais do que deveríamos. Através do diálogo e acreditando no trabalho, no tempo e na sequência, usamos isso para segurar a pressão que toda a Nação Azul coloca sobre nós, por sermos linha de frente e voz da torcida.

continua após a publicidade

Mas chegou o momento em que não dá mais. Não dá para confiar que vai dar certo ou que será diferente.

Queremos a demissão imediata de Tite e de toda a sua comissão técnica.

Convocamos toda a torcida para um PROTESTO amanhã na porta da Toca da Raposa II, a partir das 15h.

Temos várias competições importantes neste ano e não podemos colocar tudo a perder apostando em um trabalho que, até aqui, não mostrou evolução.

Esperamos a decisão de demissão na data de hoje e não seja preciso nossa ida à Toca da raposa 2.

TODOS ESTÃO CONVOCADOS.

PRECISAMOS DA PRESENÇA DE CADA TORCEDOR"

Cruzeiro x Vasco

Em um jogo muito movimentado no Mineirão, Vasco e Cruzeiro empataram em 3 a 3. Os gols cruz-maltinos foram marcados por Cauan Barros (2x) e Brenner, enquanto os tentos celestes foram anotados por Christian, Japa e Chico da Costa.

Com o resultado, as situações de Tite e da Raposa seguem complicadas. Os mineiros são vice-lanternas do Brasileirão com apenas três pontos em seis jogos. Do outro lado, os cariocas somam cinco pontos e estão na 15ª colocação.

Cruzeiro x Vasco, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.