Organizada do Cruzeiro marca protesto contra Tite: 'Não dá mais'
O anúncio veio minutos depois do empate em 3 a 3 com o Vasco
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Logo após o empate do Cruzeiro com o Vasco em 3 a 3, a maior torcida organizada da equipe anunciou que realizará um protesto na Toca da Raposa II nesta segunda-feira (16). Em nota, a organização pediu a saída do técnico Tite.
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– Tivemos paciência — mais do que deveríamos. Através do diálogo e acreditando no trabalho, no tempo e na sequência, usamos isso para segurar a pressão que toda a Nação Azul coloca sobre nós, por sermos linha de frente e voz da torcida – escreveu a organizada.
– Mas chegou o momento em que não dá mais. Não dá para confiar que vai dar certo ou que será diferente. Queremos a demissão imediata de Tite e de toda a sua comissão técnica. Convocamos toda a torcida para um PROTESTO amanhã na porta da Toca da Raposa II, a partir das 15h – informaram.
Confira a íntegra da nota da organizada do Cruzeiro
"PROTESTO GERAL – DEMISSÃO DO TÉCNICO TITE E SUA COMISSÃO
Hoje, 15 de março de 2026, após mais um resultado negativo do Cruzeiro jogando em casa, a realidade do clube já não é mais apenas o Campeonato Mineiro. A cada rodada, o Cruzeiro fica mais distante de seus objetivos nas competições da temporada.
Tivemos paciência — mais do que deveríamos. Através do diálogo e acreditando no trabalho, no tempo e na sequência, usamos isso para segurar a pressão que toda a Nação Azul coloca sobre nós, por sermos linha de frente e voz da torcida.
Mas chegou o momento em que não dá mais. Não dá para confiar que vai dar certo ou que será diferente.
Queremos a demissão imediata de Tite e de toda a sua comissão técnica.
Convocamos toda a torcida para um PROTESTO amanhã na porta da Toca da Raposa II, a partir das 15h.
Temos várias competições importantes neste ano e não podemos colocar tudo a perder apostando em um trabalho que, até aqui, não mostrou evolução.
Esperamos a decisão de demissão na data de hoje e não seja preciso nossa ida à Toca da raposa 2.
TODOS ESTÃO CONVOCADOS.
PRECISAMOS DA PRESENÇA DE CADA TORCEDOR"
Cruzeiro x Vasco
Em um jogo muito movimentado no Mineirão, Vasco e Cruzeiro empataram em 3 a 3. Os gols cruz-maltinos foram marcados por Cauan Barros (2x) e Brenner, enquanto os tentos celestes foram anotados por Christian, Japa e Chico da Costa.
Com o resultado, as situações de Tite e da Raposa seguem complicadas. Os mineiros são vice-lanternas do Brasileirão com apenas três pontos em seis jogos. Do outro lado, os cariocas somam cinco pontos e estão na 15ª colocação.
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