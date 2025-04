Web aponta culpado nos gols do Palmeiras sobre o Corinthians

O primeiro tempo de Palmeiras e Corinthians não foi de vida fácil para o Timão. Antes dos 20 minutos de jogo o Alviverde já tinha balançado a rede duas vezes. A a web não demorou a apontar o culpado nos dois primeiros gols do clássico. Para parte dos torcedores do Corinthians, as bolas deveriam ter sido defendidas por Matheus Donelli.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Atitude de Memphis no pontapé inicial de Palmeiras x Corinthians choca web

O pontapé inicial, dado por Memphis Depay, na partida entre Palmeiras e Corinthians, deixou os torcedores que acompanhavam o jogo sem entender nada. Os times se enfrentam em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Derby marca o reencontro das equipes após a final do Paulistão, vencido pelo Timão. A partida é na Arena Barueri e tem transmissão exclusiva do Premiere.

No momento em que o juiz autorizou, Memphis chutou a bola para a lateral do campo de ataque do Corinthians, dando a posse para o Palmeiras. O objetivo da atitude do jogador foi de obrigar o adversário a sair com a bola de uma zona perigosa do campo, onde o Timão pudesse pressionar.

continua após a publicidade

- Esse tipo de jogada, não é tão incomum. Nas últimas semanas equipes como Lyon e PSG iniciaram partidas através da mesma tática utilizada pelo Corinthians. Na temporada 2017-18, o Olympique de Marseille chegou à final da Europa League com a mesma estratégia - disse Lucas Borges, jornalista especialista em futebol internacional no Lance!.